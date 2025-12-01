La mitad de los atendidos en el programa Saludablemente + se plantea dejar los psicofármacos Más de 2.000 pacientes riojanos han participado ya en las terapias grupales de bienestar emocional puestas en marcha en Atención Primaria que desde este año cuenta con 15 psicólogos

Roberto G. Lastra Logroño Lunes, 1 de diciembre 2025, 14:21 | Actualizado 14:59h. Comenta Compartir

La efectividad de la 'terapia de la palabra' frente a los trastornos mentales y los desequilibrios emocionales. Más de la mitad de los participantes en el programa de Saludablemente + de Atención Primaria se plantean abandonar su tratamiento con psicofármacos y otro 35% planea reducir su dosis, según los primeros resultados del proyecto puesto en marcha hace quince meses por el Sistema Público de Salud de La Rioja, que «está logrando una mejora significativa en los niveles de ansiedad y depresión de los pacientes atendidos», ha resaltado la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, durante una comparecencia en la que ha estado acompañada por el subdirector general de Estrategia de Salud Mental y Emocional, Carlos Piserra; el coordinador del programa Saludablemente+, José Antonio Carballo; y el psicólogo y profesor de la Universidad de Barcelona Óscar Pino.

«Uno de los mayores desafíos de la Europa del siglo XXI es la salud mental», ha arrancado la titular de Salud, quien, tras recordar que «entre un 18% y un 36% de la población va a sufrir trastorno mental a lo largo de su vida, de los cuales entre un 4 y un 7% va a ser grave», ha detallado que tras la pandemia «casi la mitad de la población, más del 40%, ha tenido en algún momento depresión, ansiedad, insomnio o adiciones», un escenario que llevó a su departamento en 2023 a buscar soluciones «desde la prevención, promoción y diagnóstico y tratamiento precoces».

«Desde Atención Primaria se ha empezado a trabajar con la 'terapia de la palabra', porque estos tratamientos han demostrado que consiguen resultados superiores a los tratamientos con psicofármacos y las evaluaciones realizadas a las intervenciones muestran una notable mejoría en las escalas de depresión y ansiedad. La mayoría de los pacientes partían de niveles de depresión y ansiedad moderados, y tras la terapia, la sintomatología evolucionó en la mayoría de los casos a ser leve o inexistente», ha incidido María Martín antes de ceder la palabra a los especialistas.

Quince psicólogos en Primaria

El subdirector general de Estrategia de Salud Mental y Emocional ha aclarado que «las intervenciones se desarrollan fundamentalmente mediante terapias grupales, tras una valoración individual inicial, y se centran en dificultades emocionales leves y moderadas como la sintomatología ansioso-depresiva, la mejora de la calidad del sueño, el manejo del dolor persistente o el apoyo en procesos de duelo, contribuyendo así de manera directa a mejorar el bienestar y la calidad de vida de los pacientes». Carlos Piserra, tras recordar que el programa, que es también un proyecto de investigación, comenzó su implantación en septiembre de 2024 y desde febrero de este año Fundación Rioja Salud reforzó su plantilla en un 50%, hasta alcanzar los 15 psicólogos que actualmente brindan atención emocional en todos los centros de salud de La Rioja.

La iniciativa, financiada por el Gobierno de La Rioja y la Fundación 'La Caixa', se compone de una primera sesión individual o entrevista de acogida de unos 50 minutos en las que se realiza una valoración para identificar las alteraciones emocionales y valorar la asignación a grupo, u n proceso en el que el paciente participará en ocho sesiones grupales de unos 90 minutos de duración con un número de integrantes de seis a ocho personas y una evaluación tras la última sesión, para, finalmente, participar en dos sesiones de seguimiento para reforzar y evaluar el mantenimiento de resultado en uno y tres meses.

Los resultados, hasta la fecha son excelentes, según ha desgranado el coordinador del programa Saludablemente+, José Antonio Carballo, quien ha destacado que desde la puesta en marcha del programa, Salud ha gestionado 4.521 derivaciones. Tras ellas, 3.474 pacientes han recibido una primera valoración y el 72% ha aceptado iniciar la terapia. El especialista ha especificado que la demora media de atención de estos pacientes en esta primera consulta es de 5,6 días de media.

Una baja tasa de abandono

«Actualmente, 2.036 pacientes han participado o participan en terapia grupal, distribuidos en 227 grupos, de los cuales 162 ya han finalizado con éxito. La tasa de abandono se sitúa en solo el 8,2%, dato que pone de manifiesto el elevado grado de adherencia a la estrategia», se ha felicitado Carballo, quien ha añadido, como muestra del positivo impacto del programa que «el 53% de los pacientes encuestados prevé dejar el uso de psicofármacos que se les había prescrito, otro 35% manifiesta su intención de reducir sus dosis y solo el 13% mantendrá la medicación y su cantidad».

Con una puntuación media de 9,2 sobre 10 en la evaluación global del programa, la aceptación de la terapia ha tenido una nota de 9,3 entre los participantes, el coordinador del programa ha añadido en este sentido que «casi todos los pacientes aseguran que se encuentran preparados para afrontar su situación con las nuevas herramientas adquiridas», un apartado en el que la nota media ha sido de 8,9 sobre 10.

Finalmente, el experto Óscar Pino, psicólogo, profesor de la Universidad de Barcelona y asesor de la iniciativa en La Rioja tras el impulso del Proyecto Referentes Emocionales en Cataluña ha subrayado la importancia de tener un programa como Saludablemente+ en esta comunidad, «un programa innovador en España, ya que hay pocas comunidades autónomas que tengan algo parecido, incluso algunas han anunciado recientemente proyectos similares; y tampoco hay países europeos que lo tengan, por ello hay que poner en valor la apuesta por un programa de este nivel en La Rioja».

Tras resaltar que «la OCDE recomienda que todos los países de Europa implementen este tipo de programas», el especialista, además de destacar las bondades en cuanto a coste-eficiencia y coste-beneficio de este tipo de terapias -«por cada euro invertido se acaban ganando 4 euros»- ha incidido en que «cada vez la ciencia nos dice que tratar la patología cuanto antes es mejor, la intervención temprana evita el sufrimiento de la persona, supone menos medicación, menos hospitalizaciones, menos bajas laborales y reduce el tensionamiento de la atención especializada».