Una misión comercial riojana viajará a Corea del Sur a finales de mes

Un total de siete empresas y dos entidades riojanas del sector agroalimentario viajarán a Corea del Sur del 27 al 30 de octubre próximos en una misión de estudio y prospección, impulsada por el clúster Food+i con el fin de establecer las bases de futuras colaboraciones y acuerdos empresariales e institucionales en este país asiático.

La consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo de La Rioja, Belinda León; y el director general de Empresa, Energías e Internacionalización, Amadeo Lázaro, presentaron ayer esta misión institucional a Corea del Sur, liderada por el Gobierno regional, que respalda esta iniciativa del clúster Food+i y a esas empresas.

«El sector agroalimentario es clave para la economía riojana y, por tanto, este apoyo es estratégico para la región», indicó ayer la consejera en una nota.

Esta misión de estudio y prospección, impulsada por Food+i en colaboración con el ICEX, pretende contactar con entidades e instituciones coreanas, conocer buenas prácticas y casos de éxito y establecer conexiones para futuros acuerdos. También se refirió a que, dada la vigencia del proyecto Tech FabLab y su posible ampliación al primer semestre de 2026, se podría considerar una misión de prospección con empresas emergentes y emprendedores de los ámbitos agroalimentario y TIC, que prolonguen las líneas de colaboración y conocimiento abiertas en esta misión institucional.

El ecosistema emprendedor de Corea del Sur se caracteriza por su dinamismo y enfoque en la innovación, con un fuerte apoyo gubernamental y una creciente inversión para el desarrollo de empresas emergentes, subrayó. La Rioja, desde enero hasta junio de 2025, ha exportado por un valor de 2,97 millones de euros a este país.