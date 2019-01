Los minoritarios de Adveo se agrupan y anuncian que impugnarán la venta de la firma Planta de Adveo (antigua Unipapel) en el polígono Cantabria de Logroño, en una imagen de archivo. :: d. uriel Los accionistas pequeños, entre ellos algunos riojanos, crean la entidad Umadveo, que se reúne hoy con el administrador concursal J.E. Viernes, 18 enero 2019, 19:34

Los accionistas minoritarios de la empresa Adveo en España (antigua Unipapel), con una planta en Logroño, han empezado a movilizarse para defender sus intereses en la compañía y se han agrupado en la asociación Unión Minoristas Adveo (Umadveo). Su nacimiento tuvo lugar el pasado 15 de enero a efectos legales y cuentan con una base inicial de un centenar de miembros, algunos de ellos riojanos, que piensan seguir incrementando en los próximos días.

Según explica su presidente, Pablo Galán, estos primeros integrantes representan en torno al 3% del capital de la compañía. La cotización de la empresa llegó a alcanzar 30 euros por acción antes de caer hasta los 0,48 en que tocó fondo antes de dejar de operar en el Mercado Continuo al entrar en concurso de acreedores.

Precisamente, entre las primeras acciones que ha emprendido Umadveo figura la reunión hoy en Madrid con el administrador concursal de la compañía, a quien trasladarán sus peticiones. En este sentido, avanzan que piensan impugnar la venta de una gran parte de Adveo al fondo estadounidense Sandton Capital Partners, que se quedó las filiales del grupo en Francia, Benelux e Italia. De ese acuerdo, cifrado en entre 13,3 y 15,5 millones de euros, se excluyeron las filiales españolas, portuguesa y alemana, así como Adveo Group International.

Además, esa transación se condicionó a la dación en pago a los bancos acreedores de cuatro inmuebles, uno de ellos el situado en Logroño, con una plantilla de unos 60 empleados. Junto a este figuran además los de Tres Cantos (Madrid), Aduna (Guipúzcoa) y Deinze (Bélgica), que tienen un valor conjunto en libros de 26 millones de euros y un precio de en torno a 40 millones. Ayer trascendió que las filiales españolas del grupo han solicitado ya el inicio de la fase de liquidación y de extinción de los empleos.

El presidente de los minoritarios argumenta que las cuentas de Adveo «podrían haber estado falseadas» antes de la compra, pues consideran que los miembros del consejo de administración de Adveo no llegaban a controlar al menos el 50% del capital social para poder tomar decisiones.

Además, otra de las cuestiones que quiere dilucidar Umadveo es el destino de los 20 millones de euros del préstamo que recibió la filial española de varias entidades financieras. «Ese préstamo se concedió porque veían que la empresa era rentable, si no no lo hubieran concedido, pero no sabemos dónde han ido a parar», expone Galán.