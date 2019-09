La ministra de Industria asegura que el Gobierno no utiliza las instituciones Maroto ha asistido al acto del pisado de la uva y ofrenda del primer mosto a la Virgen de Valvanera LA RIOJA Sábado, 21 septiembre 2019, 14:41

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha asegurado este sábado en Logroño que el Gobierno no utiliza las instituciones, sino que trabaja para resolver los problemas de las personas y para generar oportunidades.

Maroto ha asistido al acto del pisado de la uva y ofrenda del primer mosto a la Virgen de Valvanera, patrona de La Rioja, dentro de las Fiestas de la Vendimia Riojana y San Mateo, en el que ha intervenido la presidenta del Gobierno regional, la socialista Concha Andreu.

En el acto también ha participado el presidente del PP, Pablo Casado, quien, en declaraciones a los periodistas, ha acusado al Gobierno de instrumentalizar las instituciones y los recursos públicos para hacer campaña, tras la publicación de informaciones sobre los pasos que está dando el Ejecutivo para abonar partidas a las comunidades.

«Nosotros no utilizamos las instituciones, somos un Gobierno de España que trabajamos para resolver los problemas de la gente, para también generar oportunidades«, ha dicho la ministra a los periodistas.

Y «el que no entienda cuál es la función del Gobierno debería explicar a los ciudadanos y a las ciudadanas por qué hoy no tenemos Gobierno y por qué no podemos estar cerca de la gente pudiendo tener unos presupuestos que resuelvan los problemas de los ciudadanos», ha añadido.

Maroto ha subrayado que ella no es la titular del Ministerio de Hacienda y cree que es esta la que debe aclarar más detalles sobre las gestiones que se realizan para abonar partidas a las comunidades.

Ha insistido en que, en un acto como al que ha asistido en Logroño, hay que reivindicar que «hay una España vacía, un turismo de interior y un sector del vino que genera riqueza».

También ha abogado por «trabajar para que a España se la conozca en el mundo y que cada vez este turismo, la gastronomía y esta industria permitan asentar territorio y seguir creando riqueza, empleo y bienestar»; así como que «los jóvenes encuentren, donde se han formado, en sus orígenes, un proyecto de vida».