El Ministerio para la Transición Ecológica prevé inaugurar la presa de Enciso el próximo martes Francisco Ocón junto a Vicente Urquía, en la reunión de ayer con el ministro Ábalos. :: PSOE El PSOE riojano avisa de que La Rioja «recibiría menos dinero para inversiones» si no salen adelante los Presupuestos Generales del Estado JAVIER EZQUERRO Logroño Miércoles, 23 enero 2019, 08:56

La inauguración de la presa de Enciso ya tiene fijada fecha en la agenda del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. Si no media contratiempo, será el martes próximo cuando el alto cargo ministerial se desplace hasta la localidad del alto Cidacos para dar por inaugurada una infraestructura cuyas obras se iniciaron hace 25 años, en la que se han invertido 91 millones de euros y que encara ahora, por fin, su fase de llenado.

El secretario general del PSOE riojano, Francisco Ocón, tuvo conocimiento ayer del viaje programado por Morán en el transcurso de la reunión que mantuvo el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y otros responsables de su departamento con representantes socialistas de las 17 autonomías españolas. En el encuentro se repasaron las inversiones previstas en los Presupuestos Generales del Estado para este año, pendientes de aprobación en las Cortes y con un serio riesgo de que no obtengan una mayoría suficiente para salir adelante.

Sobre este particular quiso pronunciarse ayer Ocón, quien expuso que «La Rioja recibiría menos dinero del previsto para las inversiones ya incluidas en las Cuentas del 2019» en el caso de que no prosperen en el Parlamento y otras «correrían el riesgo de no poder ejecutarse», caso de la partida de 9 millones de euros prevista para el polígono del Recuenco, en Calahorra, al tratarse de una actuación nueva que carecía de asignación económica en el 2018.

LA FRASE Francisco Ocón Secretario general del PSOE de La Rioja «Las Cuentas del 2019 son realistas en sus inversiones y muy beneficiosas para La Rioja»

No obstante, el máximo responsable de los socialistas riojanos se mostró «optimista» y destacó «la buena disposición del ministro» para avanzar en el desarrollo de las infraestructuras riojanas, aún cuando los Presupuestos fueran rechazados. A modo de ejemplo, citó la reciente licitación de la Ronda Sur de Logroño y su área metropolitana, «en la que el PP nunca avanzó pese a haberla presupuestado varias veces» y se mostró confiado en que pueda licitarse también el tramo de la autovía A-12 entre Santo Domingo de la Calzada y Villamayor del Río (Burgos), incluso aunque la aritmética parlamentaria dejara aparcadas las Cuentas de este año. En este caso en concreto, Ocón señaló que se podría optar por licitar la actuación con cargo a la asignación de 5 millones de euros que había previstos en los Presupuestos del 2018 y que no se ejecutaron.

Otra de las partidas del 2019 que el líder socialista consideró condicionadas por el trámite presupuestario fue la destinada a vivienda, que cuantificó en 11,8 millones de euros, cifra que «mermaría considerablemente» de no prosperar el documento presupuestario. Y en el mismo sentido se refirió a la dotación para acabar la presa de Soto-Terroba, en el río Leza.

Ocón apeló a la responsabilidad del resto de grupos parlamentarios para aprobar «unos presupuestos realistas y muy beneficiosos para La Rioja» y avanzó que, «en el caso de superar el debate a la totalidad, el PSOE realizará aportaciones a través de enmiendas parciales para mejorar las inversiones en La Rioja».