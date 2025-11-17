LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Firma del acuerdo regional a favor de la conexión por Pancorbo, en el Parlamento de La Rioja. J. Rodríguez

El Ministerio elude explicar por qué ha decidido descartar la alternativa por Pancorbo

Transportes asegura que el anterior Gobierno riojano «no puso objeciones» cuando le indicaron «cómo se iba a estudiar» la opción consensuada en 2021

Pío García

Pío García

Logroño

Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:55

Comenta

En la Comisión de Transportes del Congreso, la secretaria general de Transporte Terrestre, Rocío Báguena, ha rehusado explicar las razones que han motivado a rechazar ... la alternativa ferroviaria por Pancorbo, que había concitado en La Rioja una rara unanmidad en el año 2021. El diputado Javier Merino (PP) formuló la pregunta y reprochó a la compareciente que no hubieran atendido la demanda de la sociedad riojana: «El 29 de octubre, el Ministerio de Transportes, a través de un correo electrónico dirigido al Gobierno de La Rioja, le hablaba de otras alternativas elegidas. Ni siquiera una reunión o una llamada por teléfono. Solo con un correo para desechar un acuerdo de región que, además, había sido impulsado por la anterior presidenta de La Rioja, la socialista Concha Andreu. ¿Qué pasa? –le espetó–, ¿Somos ciudadanos de segunda? Ni siquiera analizaron el proyecto presentado. ¿Cuáles han sido los motivos para rechazarlo?».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un herido grave en un accidente múltiple en la LR-254 en Entrena
  2. 2

    El acoso a la profesora de Vizcaya era un «ritual» desde hace ocho años
  3. 3 Un blanqueo millonario que no acabará en la cárcel por la insolvencia de los acusados
  4. 4

    La UR apoya elevar la duración del máster de Profesorado y del grado de Magisterio
  5. 5

    Trompeta de Plata: comida casera y buen humor
  6. 6 Un conductor se da a la fuga tras chocar con un vehículo en Logroño
  7. 7

    Investigado por controlar, violar y dejar embarazada a una viuda en Vitoria, además de maltratar a sus 2 hijos
  8. 8 Las habitaciones del San Pedro, «vuelva usted mañana» y los que escupen en la calle, en el Teléfono del Lector
  9. 9

    Zabala devuelve la ilusión
  10. 10

    La clave del nuevo tren estará en Miranda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Ministerio elude explicar por qué ha decidido descartar la alternativa por Pancorbo

El Ministerio elude explicar por qué ha decidido descartar la alternativa por Pancorbo