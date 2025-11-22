El Ministerio adjudica la actualización del proyecto del sexto tramo de la A-12

Todos los retrasos posibles se dan cita en la autovía A-12, la carretera entre Logroño y Burgos cuyas obras comenzaron hace veinticinco años y ... que de momento apenas llega a la mitad. El Ministerio de Transportes acaba de adjudicar por 2,8 millones de euros la «actualización» del proyecto del tramo entre Villamayor del Río y Villafranca Montesdeoca, un trazado de 16,6 kilómetros que discurre ya por completo en la provincia castellana.

El proyecto original fue aprobado hace diez años, pero desde entonces no se ha hecho nada, así que ahora el departamento que dirige Óscar Puente se ha visto obligado ahora a licitar una actualización para ajustar el antiguo diseño a la normativa ambiental y técnica vigente. El tiempo dirá si este impulso se convierte en el pistoletazo definitivo para abordar la construcción de uno de los tramos más comprometidos de la carretera de Burgos, que todavía hoy incluye varias travesías urbanas especialmente peligrosas, entre ellas la de Belorado, ahora regulada por rádares y semáforos, y la de Villafranca Montes de Oca, con un violento estrechamiento de calzada que pone en aprietos a los conductores poco avisados.

El proyecto contempla la realización de cuatro enlaces (Villamayor del Río, Belorado, Tosantos y Villafranca) y 23 estructuras: ocho pasos superiores, diez inferiores y cinco viaductos. El diseño original contemplaba un paso superior más y dos inferiores menos. El coste, cifrado en un primer momento en 111 millones de euros, ha ascendido ahora hasta los 160 millones de euros. El itinerario se dividirá en dos subtramos «para optimizar la viabilidad económica del proyecto». El primero, entre Villamayor del Río y Tosanos, tiene diez kilómetros y está presupuestado en unos 100 millones de euros. El segundo, entre Tosantos y Villafranca Montes de Oca, se estima que costará 60 millones de euros y acabará enlazando con el tramo siguiente, el de Villafranca-Ibeas de Juarros.

Esta última es sin duda la actuación más exigente desde el punto de vista orográfico de todo el recorrido, ya que supone el paso por el puerto de La Pedraja. Del trayecto entre Villafranca e Ibeas, con 23,5 kilómetros, lo último que se supo es que Fomento había aprobado, en junio de 2017, el expediente de información pública. Más avanzado está el último trecho, entre Ibeas y Burgos, aprobado en junio de 2025.