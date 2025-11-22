LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de las obras de la A-12 o autovía del camino, a la altura de Grañón. Justo Rodríguez

El Ministerio adjudica la actualización del proyecto del sexto tramo de la A-12

El trazado entre Villamayor y Villafranca fue aprobado hace diez años pero no se hizo nada y ahora hay que adaptar el diseño

Pío García

Pío García

Logroño

Sábado, 22 de noviembre 2025, 14:11

Comenta

Todos los retrasos posibles se dan cita en la autovía A-12, la carretera entre Logroño y Burgos cuyas obras comenzaron hace veinticinco años y ... que de momento apenas llega a la mitad. El Ministerio de Transportes acaba de adjudicar por 2,8 millones de euros la «actualización» del proyecto del tramo entre Villamayor del Río y Villafranca Montesdeoca, un trazado de 16,6 kilómetros que discurre ya por completo en la provincia castellana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece una persona al precipitarse al vacío en Ribafrecha
  2. 2

    Las quince casas del millón de euros
  3. 3 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  4. 4 Tragedia en Cangas del Narcea: dos muertos tras un derrumbe en la mina de Vega de Rengos
  5. 5 Los alumnos del internado del Marqués de Vallejo se trasladarán a La Laboral
  6. 6 Primer caso de gripe aviar en La Rioja: una grulla muerta en los Sotos de Alfaro
  7. 7 El invierno asoma con las primeras nevadas
  8. 8

    García, sobre la trama de Cerdán: «Presuntos delincuentes, pero sinvergüenzas con todas las letras»
  9. 9 Denuncian en Navarrete a un hombre por portar speed y un puño americano con sistema táser
  10. 10

    La Rioja tiene tantas vacantes de empleo como parados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Ministerio adjudica la actualización del proyecto del sexto tramo de la A-12

El Ministerio adjudica la actualización del proyecto del sexto tramo de la A-12