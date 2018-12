Millonario despertar en Almansa En Albacete capital se repartieron veinte series del madrugador premio, que también viajó a Pedreguer y Castellbisbal ELENA MARTÍN MADRID. Sábado, 29 diciembre 2018, 23:23

El segundo no se hizo esperar. A las 9.30 horas salió del bombo. Fue entonces cuando Alonso Dávalos, el niño más pequeño de todos cuantos cantaron la Lotería de Navidad, de ocho años, y Nerea Pareja despertaron con una lluvia de millones Almansa. El 21015 se emparejó con la bola de 1.250.000 euros. Almansa, pero también Albacete, Pedreguer, en Alicante, y Castellbisbal, en Barcelona, fueron las localidades agraciadas.

La administración número dos de Almansa, en la calle Mendizábal, fue la que más series de este número vendió, 139, lo que equivale a más de 150 millones de euros. En la administración de Albacete, en la avenida de España, se repartieron veinte series; en la de Pedreguer, en la calle Mayor, diez, y en la de Castellbisbal, en la calle Pi i Margall, una.

Con anterioridad a cantar el segundo premio, entre algunas lágrimas de emoción que le quebraron la voz a Nerea, los menores ya habían proclamado dos quintos premios. Para calmar a la niña que este sábado se ganó el cariño de casi toda España por su sensibilidad, el público que abarrotaba el Teatro Real se volcó con ella con una gran ovación.

María Jesús, la madre de la pequeña, sentada en el patio de butacas, comentó al término de la primera tabla que, debido a los nervios, su hija «no había cenado» la noche anterior y que cuando la pequeña rompió a llorar lo único que le apetecía hacer era «subir a darle un abrazo». A muchos de los agraciados con el segundo premio seguro que también. Curiosamente, la menor que extrajo la bola del premio fue su hermana Daniela. Mientras que su hermano mellizo Ángel, que también forma parte del elenco de los niños de San Ildefonso aunque este año sin participar, en el patio de butacas decía que es «normal ponerse nervioso al cantar un premio».

Un número abonado

Ana, la lotera que repartió el premio en Almansa, casi no podía articular palabra al preguntarle cómo se sentía al haber repartido 139 series del segundo premio. «¡El teléfono no para de sonar!», dijo, «prácticamente todo se ha vendido en el pueblo, porque es un número abonado. Es increíble». La lotera también explicó que, aunque sí han dado muchos premios en sorteos semanales, desde el año 2000 no daban un primer premio en esta administración. Un buen pellizco de este premio partió hacia un bar de Alicante, que adquirió en esta administración 120 décimos.

Por su parte, Jose Ángel, de la administración de Albacete, situada en la Avenida de España, 17, expresó muy emocionado que es la primera vez que venden un gran premio. «¡Estoy tan nervioso que me he tenido que tomar una tila! Es una locura», dijo. «El quince se vende muy bien, cuando llega a la administración vuela», añadió. Cree que no lleva ningún décimo de este número, pero «que le toque a los clientes que llevan comprando tantos años es como si me tocase a mí, da una ilusión tremenda», ha señalado. El lotero lo celebrará «con la familia, los amigos y los clientes».

En cuando a Pérsida, la lotera de Castellbisbal, en Barcelona, comentó, feliz, que ya habían descorchado «dos o tres botellas de cava» y que están muy contentos porque en los 31 años que llevan abiertos es la primera vez que entregan un premio tan importante de la Lotería de Navidad. Y hasta sabe quiénes son los agraciados, por lo que la alegría es aún mayor: «Dos clientes habituales». Sin embargo, no olvidan que todavía queda otro gran sorteo, el del Niño, así que «por la tarde, cuando se vaya toda la prensa que tenemos en la puerta, volveremos a trabajar para prepararnos». Que la suerte atrae a la suerte.