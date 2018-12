El milagro del niño Aly Magasouba y su «guapa» mamá Miércoles, 26 diciembre 2018, 23:54

Las patologías no entienden de edades en Guinea Conakri. Aly Magasouba era, a sus 8 años, un niño condenado. Invidente de los dos ojos desde los 3 años por cataratas, estaba sin escolarizar por su ceguera. «Teníamos muchas dudas porque no podíamos sedarlo y temíamos que se moviese, pero al final optamos por intentarlo aunque nos daba mucho miedo. Todo salió bien y al día siguiente en la revisión, cuando empezó a ver todos empezamos a llorar porque decía que su madre, de la que ya no recordaba la cara, era muy guapa», relata Francisco Acebes.

En unas horas Aly se convirtió en un niño feliz, con una sonrisa 'tatuada' en su rostro y al que ya le espera una beca en el colegio de los salesianos de Siguiri.