Un miércoles ventoso anuncia el cambio de tiempo en La Rioja Las temperaturas más bajas y el ambiente desapacible se mantendrán el resto de la semana

Sergio Martínez Logroño Miércoles, 5 de noviembre 2025, 18:46 Comenta Compartir

Después de unos días con temperaturas por encima de lo habitual a estas alturas del año, este miércoles cambió el tiempo para tomar un cariz plenamente otoñal, con vientos fuertes, algo de lluvia y bajón térmico. Se trata de una situación que se mantendrá a lo largo de lo que resta de semana, con un ambiente desapacible antes de que el lunes vuelvan los cielos despejados.

La estación del Gobierno de La Rioja de Urbaña fue la que registró la velocidad del viento máxima este miércoles, con 99,4 km/h, si bien cerca se quedaron en Haro y en Anguiano, con 88 km/h. En Logroño solo se alcanzaron los 48 km/h, pero fue suficiente para que el viento constante provocase incidencias en la capital riojana, como algún desprendimiento de fachada.

Las rachas continuarán a lo largo del día de mañana jueves incluso con más intensidad, aunque sin haberse activado ningún aviso ni por esos fuertes vientos ni por lluvias como sí que ocurre en algunas comunidades. Las temperaturas máximas siguen a la baja, con 15 o 16 grados anunciados para las l ocalidades de la ribera del Ebro. De cara al fin de semana, tónica similar, elevándose todavía más las posibilidades de esas precipitaciones que tanto se están haciendo de rogar.