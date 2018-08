La Mesa del Parlamento acuerda elevar el 47%el Presupuesto del 2019 hasta los 7,6 millones El acuerdo, adoptado con la abstención del PP, incluye 2,4 millones extra para la profesionalización de los diputados en línea con lo previsto para este año pero que las Cuentas de La Rioja no recogieron E. SÁENZ LOGROÑO. Viernes, 24 agosto 2018, 09:29

El Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja publicó ayer la aprobación del proyecto de Presupuesto del hemiciclo regional para el 2019, que asciende a un total de 7.640.537 euros, lo que supone el 47,6% más del dinero que maneja la Cámara en la actualidad. El anuncio ratifica el acuerdo alcanzado por la Mesa de la Cámara en su reunión del pasado 27 de julio con el voto a favor de los dos representantes del PSOE y la abstención de los del PP -el integrante de Cs, Tomás Martínez Flaño, no acudió a la cita aunque manifestó también su apoyo- en el cual el grueso de las Cuentas corresponde al capítulo de gastos de personal: 4,5 millones, con un incremento de 2,4 respecto a la partida que ahora se reserva para este capítulo. El texto y las cantidades pergeñadas se remitirán al Gobierno regional para que los incorpore al proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad del año 2019, que es de donde se nutren financieramente las Cuentas del Parlamento.

El sustancial aumento de los recursos del hemiciclo previsto para el próximo ejercicio y la rapidez para refrendar al acuerdo -la normativa da a la Mesa hasta el 10 de septiembre para aprobar el proyecto de Presupuesto- responden al afán reiterado por la oposición, incluido Podemos aunque no está presente en el máximo órgano, de profesionalizar el hemiciclo. Es decir, que sus 33 señorías dispongan de una nómina sufragada directamente por la Cámara superando el sistema de subvenciones a los grupos con las que cada uno libera a los diputados que considera.

La medida sustanciada en pleno verano abunda en el acuerdo que ya alcanzó la Mesa del Parlamento con el mismo equilibrio de fuerzas a finales del año pasado respecto al Presupuesto del hemiciclo para el 2018 (con un crecimiento cifrado entonces en 1,7 millones) aunque, como razonaron tanto PSOE como Cs, con la intención de que no se ejecutara el sueldo para los diputados hasta la próxima legislatura. Un Presupuesto de la Cámara al alza que trabó las negociaciones para aprobar el general de La Rioja y que finalmente no recogió las pretensiones de la mayoría de la Mesa del Parlamento, prorrogando así el del ejercicio 2017: 5,1 millones.

La cuestión llegó incluso al pronunciamiento no vinculante del Consejo Consultivo, que dictaminó que el Presupuesto de la Cámara se ciñe al recogido en el de la Comunidad y que ni en las dos enmiendas a la totalidad que no prosperaron ni en las parciales que luego se debatieron se planteó la adecuación. Una circunstancia que el PSOE justifica aduciendo que el Parlamento es absolutamente autónomo para fijar su propio Presupuesto; y Cs, invocando la estabilidad y el desinterés del Gobierno por habilitar una modificación de crédito al efecto.

El escenario se complica aún más con la confirmación del portavoz parlamentario de Cs, Diego Ubis, de que, a diferencia de los últimos tres años, en el que concluye la legislatura, su partido no negociará con el PP los Presupuestos de La Rioja ni por tanto permitirá que prosperen. Dado que los del Parlamento dependen de aquellos, si no varía el escenario el alza no se concretará y las Cuentas volverán a prorrogarse.