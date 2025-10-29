«Merche nunca me dijo nunca que quisiera divorciarse», afirma el acusado

El acusado del crimen de los Lirios ha sido este miércoles en último en prestar declaración antes de que las partes expongan este viernes sus ... conclusiones definitivas. A preguntas de la Fiscalía, A. E. M., de 62 años, ha afirmado que Mercedes nunca le dijo que quisiera divorciarse. Estaba, ha señalado, «un poco depresiva por la enfermedad, no estaba como es ella normalmente».

En octubre ya había ido a la vendimia a Gumiel de Mercado (Burgos), era a primeros, pero regresó a Logroño con la idea de volver de nuevo al pueblo el día 11 para concluir la vendimia con su hijo el 12. De camino a Gumiel, a las 10.11 horas le pusieron una multa que él, ha dicho, no recibió. Antes, estuvo desayunando «tranquilamente con Meche».

El procesado ha descartado que discutieran durante el desayuno, como así concluyó la investigación, y que en algún momento ella le comentara que quería separarse. «La relación no era muy fluida, pero no había ningún problema», «era una relación normal, discutíamos pero por nada grave». La víctima estaba de baja por una lesión en la espalda y pendiente de un trasplante de médula ósea que, según A. E. M. no quería hacerse, incluso cambió de médico para evitarlo porque «decía que se lo tenía dar un hermano y no quería porque se lo iba a tener que estar pagando toda la vida»

El día 11, en Gumiel de Mercado, estuvo buscando bodegas para poder entregar el excedente de cupo. Al día siguiente, ayudó en la vendimia y sobre las 21.10 horas llamó a su mujer para decirle que habían acabado y que al día siguiente, tras limpiar los enseres, regresaría a Logroño para ir con ella, el 14, a una cita con el tribunal médico para que le dieran el alta. Esa misma noche su hijo regresó a casa tarde, se duchó y se fue a dormir. Él se fue a buscar a su amigo a Quintana para decir que habían terminado, «pero fue ir y volver» porque no lo encontró. Estando en Quintana recibió la llamada de su hermana, luego regresó a casa a dormir. No apagó el teléfono, como sostiene la investigación, «nunca lo hacía», pero «en casa con mi compañía no tenía cobertura».

El día 13, ha relatado que se levantó sobre las 07.30 o 07.45 horas, fue a desayunar a un sitio próximo sobre las 08.50 y entonces se activó el teléfono. Luego iría a una bodega para tratar de vender la uva. Sobre las 15.00 horas del día 13, tras comer algo, emprendió camino de regreso a Logroño.

Al llegar a Logroño se dirigió directamente a casa, entró por el garaje, abrió la puerta de su casa y comprobó que estaba cerrada sólo con el resbalón, le extrañó porque no era normal, y se encontró, ha relatado llorando, a ella tumbada junto a la puerta. Entró a abrir a los del 112. A su amigo le dijo que ella se había suicidado, «no pensé en otra cosa, pero por nada más, nunca he visto un escenario de un crimen». Ha reconocido que estuvo dentro de la vivienda y luego le sacó la policía.

Nada más entrar, ha proseguido, tocó a su mujer por la cadera, no le tocó las manos. Le llamó la atención que el cuchillo, «por la parte que se veía, no estaba impregnado de sangre». Luego llamó al hermano de la víctima para contarle lo ocurrido, no recuerda lo que le dijo, «porque estaba muy estresado». Esa noche fueron a dormir a casa de un familiar.

Ha reconocido que transcurridos unos días acudió a Comisaría para contar que un amigo también tenía un juego de llaves del domicilio familiar, «pero nunca sospeché de él», ha asegurado.

Preguntado por qué cambio de móvil hasta en dos ocasiones en poco más de un mes -una de ellas tras el crimen- ha relatato que el 11 de septiembre había comprado un dispositivo porque el suyo estaba roto y un mes y 20 días compró otro porque cambiaron la titularidad de las líneas. Hasta entonces estaban a su nombre y pasaron a nombre de su hijo. «Su hijo se quedó con uno, el que había comprado en septiembre, y yo con el nuevo». ¿Por qué no dijo a la policía que había cambiado de teléfono? «La policía me dijo que entregara el teléfono y lo entregué voluntariamente, pero no me dijo qué teléfono».

Durante su comparecencia, ha señalado que «sospecha» del panadero. «Cuando Merche abre la puerta es a una persona conocida porque la mirilla estaba levantada y ese señor ha admitido -durante su declaración en la sala de vistas la semana pasada- que a mí no me conocía cuando hablaba conmigo todos los días mientras estuvo Merche mala y también conoce a mi hijo y dijo que no lo conocía». «A Mercedes le regalaba bolsas de rosquillas y madalenas. Tenía obsesión él con ella».

Preguntado por si como han declarado varios testigos a lo largo de las ocho jornadas de juicio llevaba «una vida alegre» y que incluso algunas noches no fuera a dormir a casa ha sido tajante: «No he faltado a dormir a casa nunca por estar de juega desde que me casé en 1988, por muchas falsedades que se hayan querido decir».