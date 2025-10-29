LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Octava sesión de juicio por el crimen de Los Lirios Sonia Tercero
Juicio por el crimen de Los Lirios

«Merche nunca me dijo nunca que quisiera divorciarse», afirma el acusado

El procesado, A. E. M., de 62 años, descarta la mala relación con su mujer que, según la investigación, sería el detonante del crimen

Carmen Nevot

Carmen Nevot

Logroño

Miércoles, 29 de octubre 2025, 14:22

Comenta

El acusado del crimen de los Lirios ha sido este miércoles en último en prestar declaración antes de que las partes expongan este viernes sus ... conclusiones definitivas. A preguntas de la Fiscalía, A. E. M., de 62 años, ha afirmado que Mercedes nunca le dijo que quisiera divorciarse. Estaba, ha señalado, «un poco depresiva por la enfermedad, no estaba como es ella normalmente».

