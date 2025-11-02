El mercado laboral y las nuevas reglas de juego a la hora de buscar trabajo

Virginia Ducrós Sáenz Domingo, 2 de noviembre 2025, 11:15 Comenta Compartir

Las redes sociales no solo están cambiando el modo de establecer las relaciones sociales, también las laborales. El mercado de trabajo ha sabido aprovechar estas plataformas, sobre todo Tik Tok, donde ha encontrado un nuevo espacio en el que captar talento y hacer uso de él para realizar las acciones que hasta la fecha venía desarrollando de manera presencial –como las entrevistas de trabajo–. «Se están redefiniendo los canales de contratación y de captación de candidatos», reconoce Marta Carrión, gerente del área de Empleo y UNIRAlumni. «Nosotros intentamos que los programas que tenemos y los contenidos que ofrecemos a nuestros alumnos y egresados sean lo más acordes posible a lo que ven en el mercado», señala.

Y una buena respuesta a este nuevo movimiento se observa en las ferias virtuales de empleo, como la que del 11 al 16 de noviembre celebra UNIR y que está adaptada a esta nueva realidad del mundo laboral. «Quizá hay empresas que no ofrecen tanto contenido de marca personal o de inteligencia artificial y de habilidades digitales para la búsqueda de empleo y eso es algo que nosotros estamos trabajando para que esté en esta feria».

Uno de estos ejemplos es la charla inaugural, donde se abordará 'El efecto Tik Tok y la nueva comunicación laboral'. Se estima la participación de más de 200 empresas y la publicación de dos mil vacantes, con «una altísima demanda de perfiles tecnológicos; es algo que ya no es una novedad». También se constata una mayor demanda de perfiles más administrativos, aunque en la actualidad se está observando «una tendencia creciente en el sector de la educación. Hay muchísima oferta sobre todo en especializaciones relacionadas con las matemáticas y la tecnología».

«Se están redefiniendo los canales de contratación y de captación de candidatos» Marta Carrión Gerente del área de Empleo y UNIRAlumni

Cuando terminan las acciones que desarrollan «nos gusta escuchar a quienes participan; queremos que se involucren en lo que necesitan aprender. Hay 'feedback'».

En UNIR, conscientes del cambio de paradigma en la captación y contratación de personal, se trabaja precisamente en la identidad digital. «Hace poco di una charla sobre marca personal a jóvenes que venían de Latinoamérica y a ellos les decía: 'Nunca publiquéis en vuestras redes sociales algo que no quisierais que viesen vuestros padres'». Porque, esgrime, «el 70% de los reclutadores no contratan gente por lo que ven en sus redes sociales».

Marta Carrión insiste en que los perfiles en redes sociales «son la primera carta de presentación» y de ahí la importancia de que «se piense muy bien lo que se va a subir a redes sociales, porque no son solo para ellos o para los amigos».

Un referente de empleabilidad que alcanza la décima edición

Del 11 al 16 de noviembre UNIR celebra una nueva Feria Virtual de Empleo, que cumple su décimo aniversario. Los estudiantes interesados pueden inscribirse a través del Portal de Empleo de la universidad. A lo largo de estos diez años, la Feria Virtual de Empleo ha conectado a cerca de 100.000 alumnos con más de 3.700 empresas, lo que la convierte en todo un referente de empleabilidad dentro del ámbito universitario.

En cuanto a los referidos a la comunidad, en esta década han participado 181 empresas riojanas y han asistido 1.083 participantes. Se han producido 1.012 ofertas para 2.158 vacantes. «Son datos muy buenos para un tejido empresarial de una región pequeña», destaca Marta Carrión.

El balance de estos dos lustros «es muy positivo. Nosotros fuimos la primera universidad en hacer ferias virtuales de empleo y en estos diez años hemos visto de todo. Hemos pasado de un sistema más rudimentario a una tecnología mucho más integrada. Por ejemplo con nuestra bolsa de empleo, para que la experiencia de usuario, tanto de nuestros alumnos como de las empresas, sea muy transversal. No es un elemento aislado dentro de nuestra programación».

Es crucial que los estudiantes completen su perfil al 100% para que la inteligencia artificial de la plataforma pueda recomendar las ofertas que mejor se ajusten a su perfil. Durante esta feria, los participantes podrán explorar pabellones virtuales y stands de empresas, inscribirse en ofertas laborales en tiempo real, asistir a una agenda diaria de ponencias sobre empleabilidad y desarrollo profesional o consultar qué empresas están conectadas cada día para poder interactuar en directo con ellas.

Esta edición acogerá también dos sesiones de job training, una el 12 de noviembre relacionada con el empleo público y que contará con expertos del sector y de las oposiciones, y otra el 13 de noviembre, relativa a mentorías de UNIR.