El 14% de los menores no lleva el cinturón en Alfaro, Calahorra, Logroño y Santo Domingo Los datos obtenidos en estas localidades contrastan con el cómputo general, del que se desprende que tan solo el 0,8 no va asegurado L.R. Miércoles, 9 octubre 2019, 12:13

Según los datos obtenidos por la Policía Local en las localidades de Alfaro, Calahorra, Logroño y Santo Domingo de la Calzada, el 14'4% de los menores no utiliza el cinturón de seguridad o SRI. En total, de 90 menores (de 135cm o menos) sometidos al control, usan cinturón o SRI 77 (un 85,6%) y no lo usan 13. Los datos se obtienen de la campaña de cinturón entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre de este año 2019.

En el cómputo global, de los datos recogidos por Policía Local y Guardia Civil, de 1.820 menores, sí usan cinturón o SRI 1.805, lo que supone un 99,2% y no lo usan 15, es decir un 0,8%.

En total, en la campaña se hizo control sobre 9.736 vehículos y 19.279 ocupantes, de los que usaban el cinturón 9.664 (un 99,3%) y no lo usan 72 (un 0,7%). De los ocupantes, 19.142 (un 99,3%) iban asegurados y 137 (0,7%) no iban.

Guardia Civil

La Guardia Civil realizó controles sobre 6.979 vehículos, de los que tan solo el 0,1% no llevaba cinturón (10). En cuanto a los pasajeros, fueron 8.578, y tan solo un 0.2 no llevaba puesto la medida de seguridad (15). Entre todos ellos, fueron 1.730 menos los que viajaban, de los que el 0,1% no iba asegurado (2). Respecto al resto de ocupantes, 15.557, iban sin cinturón 25 (0,2%)

Policías Locales

Además del sorprendente dato obtenido sobre los menores sin cinturón en Alfaro, Calahorra, Logroño y Santo Domingo de la Calzada, de los datos se obtiene que de los 2.757 coches que se sometieron al control, sí usan cinturón 2.695 (97,8%) y no usan 62 (2,2%). En cuanto a los pasajeros, 965, llevaban cinturón 915 (94,8%) y no lo llevaban 50 (5,2%).