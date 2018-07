La memoria visual de Ortigosa Inauguración del teléfono en Ortigosa, año 1954. :: alberto muro / cedida por juan clímaco rubio MARÍA MALO Domingo, 22 julio 2018, 00:23

Desempolvar el pasado no es tarea fácil. Y menos, hacerlo a través de la fotografía histórica. En Ortigosa de Cameros han trabajado duro para recopilar, identificar y datar las instantáneas que, amén a la colaboración de la Unión Tertulia Ortigosa, sus socios y vecinos del municipio, así como la Casa de la Imagen, han convertido en una exposición fotográfica a la que ningún visitante debería dejar de acudir. El espectador podrá disfrutar hasta el mes de diciembre de una muestra histórica que abarca la segunda parte del siglo XIX hasta los años 60 del siglo XX.

El principal testigo de las vidas de los ortigosanos fue Alberto Muro, un reconocido fotógrafo y retratista, en principio, de gente ilustre, socialmente bien posicionada y económicamente valerosa. Sin embargo, según explica el director de la Casa de la Imagen, Jesús Rocandio, «la relación de Alberto Muro con Ortigosa era un misterio». «No sabemos por qué hay tanto material sobre el pueblo», añade.

Fue tal el vínculo de Muro con el pueblo camerano que no solo retrató la evolución de las obras del puente de cemento, sino que también asistió a su inauguración en 1924. Su instantánea protagonizó la portada interior de ABC el 9 de octubre de ese mismo año. Este acontecimiento y sus prolegómenos permanecieron, sin duda, durante décadas en la retina de muchos ortigosanos.

Y, generación tras generación, las anécdotas sobre aquel día, se sucedieron. Sin ir más lejos, a quien escribe estas líneas le ha sorprendido conocer que fue su bisabuelo, Modesto Marín, el primero en testar la fiabilidad de la obra, recorriendo el puente con un carro atestado de sacos pesados y tirado por dos mulas. Tras él, cruzó el puente la procesión, presidida por la Virgen del Carmen. La ocasión, lo merecía.

Alberto Muro también fue testigo de otro hecho importante el 16 de marzo del año 1954: la inauguración del teléfono y de la fuente de Alberco. Un martes invernal en el que los niños no fueron al colegio y los mayores no trabajaron. Al acto asistieron Alberto Martín Gamero, gobernador civil y jefe provincial del movimiento, y Coll, delegado de Telefónica en el norte. Los ortigosanos agasajaron a las autoridades con un banquete en los salones del casino, una procesión con danzadores y, toda la fiesta, fue amenizada por la banda municipal de Oyón. Algunos todavía recuerdan que de la fuente de la plaza no brotaba agua sino zurracapote.