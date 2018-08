La mejora de la pensión se notará desde mañana en la paga de una de cada seis viudas de La Rioja Manifestación de pensionistas, el pasado mes de marzo reclamando la revalorización de las mismas. :: Sonia tercero La subida de pensiones de viudedad se aplica desde la nómina de agosto a 2.389 perceptoras riojanas, pero excluye a las otras 13.752 ALBERTO GIL LOGROÑO. Viernes, 31 agosto 2018, 00:05

A partir de mañana, el cobro de la 'nómina' correspondiente al mes de agosto supondrá una pequeña alegría para 2.389 perceptoras riojanas -nueve de cada diez son mujeres- de pensiones de viudedad. En cualquier caso, no se trata de una subida 'universal', sino que se ceñirá aproximadamente a una de cada seis viudas/os riojanas y se traducirá en una mejora media mensual algo inferior a los 58 euros [cálculo para el conjunto del país], ya que la pensión media por jubilación en la Comunidad riojana es ligeramente menor a la estatal.

La revalorización, que estaba prevista por ley desde el año 2011 pero que no se ha aplicado hasta este pasado mes de agosto, consiste en ampliar la base reguladora del pensionista del 52% al 56%, pero con limitaciones. En este sentido, quedan excluidas 9.500 viudas/os riojanos que no cumplen con los requisitos exigidos: que tengan menos de 65 años, que no perciban salarios por trabajo ni otras pensiones y que no tengan otros ingresos por encima de los 7.347,99 euros.

LOS REQUISITOS Edad Es preciso tener más de 65 años Los menores de esta edad (59 personas en La Rioja) están excluidos de la actualización. Asimismo, quienes hayan cumplido 65 años a partir del 1 de agosto deberán solicitar la actualización, ya que no se les ha hecho de oficio. Ingresos Sin más prestaciones ni trabajo y límites de ingresos La revalorización excluye a quienes perciben otros salarios por trabajo u otras pensiones y a quienes tienen otros ingresos por encima de los 7.347,99 euros. El cálculo de esta última cifra se ha tomado con datos del año 2016, por lo que quien tenga ahora menos ingresos puede reclamar la actualización de su pensión a la Seguridad Social. Pensión mínima Complemento a mínimos Quedan al margen de la revalorización 4.232 titulares riojanos de la pensión mínima que reciben el 'complemento a mínimos', que se cobra cuando al calcular la pensión a la que se tiene derecho su cuantía no llega a la prestación mínima que establece la ley cada año.

Asimismo, también quedan al margen de la revalorización 4.232 riojanas que son titulares de la pensión mínima y reciben el denominado 'complemento a mínimos', que se cobra cuando al calcular la pensión a la que tiene derecho el viudo o la viuda su cuantía no llega a la prestación mínima que establece la ley cada año. Es decir, aunque también para este grupo se amplía la base reguladora del 52% al 56% y aumenta teóricamente la cuantía de la pensión, al mismo tiempo disminuye el complemento a mínimos en la misma proporción, con lo que no tendrán incremento de nónima.

La actualización será inmediata y se notará ya en la nómina de agosto que la Seguridad Social abona mañana, 1 de septiembre. Ahora bien, el propio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social advirtió ayer de que no hay dotación presupuestaria para comunicar por carta a los beneficiarios, por lo que deberán ser estos quienes comprueben sus nóminas si cumplen con los requisitos.

Los datos a nivel nacional son similares, ya que únicamente el 16,55% de las perceptoras/es de pensiones de viudedad verán mejoradas sus asignaciones. De las 390.693 personas beneficiadas, la gran mayoría son mujeres (el 98,9%) y, por grupos de edad, el más numeroso es el de las viudas entre 86 y 90 años, que representan el 25,09%, seguido de las mayores de 90 años, que suponen el 21,6%.