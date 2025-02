A la reestructuracion de la Enfermería del Hospital de Calahorra, que ha sido foco de la polémica durante esta semana, seguirá como avanza el gerente del Seris, Luis Ángel González, la de las especialidades. En este caso se contempla ya que cardiólogos del Hospital San ... Pedro pasen consulta en Calahorra.

– Desde este fin de semana los turnos del personal de Enfermería de las plantas de hospitalización se han visto reducidos y los profesionales se quejan, además, de que los cambios han sido de un día para otro.

– La propuesta de integración de la Fundación Hospital de Calahorra no viene de esta legislatura, viene de la anterior. Lo complejo de esto es llevarlo a cabo y desarrollarlo y eso lleva su tiempo. Sobre todo, en una entidad que desde su creación ha sido estrictamente privada con personal laboral, que pasa a integrarse en un sistema público de salud con personal estatutario, donde ya hay un choque de mentalidad, porque no es lo mismo ser personal estatutario que laboral. Las demandas, los derechos y los deberes cambian. Unas veces para bien y otras para mal. Y eso genera lo que se llama enfrentamiento o dificultad de gestión del cambio.

«Tendemos a la ambulatorización. Un paciente ahora no quiere ir a un hospital y estar ingresado 15 días»

– Con menos personal por planta se ve afectada la ratio por paciente.

– Pero aquí perdemos de vista otro elemento importante. La ratio no se mide solo por las camas que hay. Tantas camas por tantas enfermeras. También hay que tener en cuenta qué número de pacientes y la carga asistencial que demandan. ¿Qué es lo que ocurre con la unidad de hospitalización de la discordia? Que tiene un nivel de ocupación que no llega al 50%. Entonces, si yo tengo recursos en Enfermería para 30 camas y el nivel de ocupación es de la mitad, ahí dirás que hay enfermeras con una ratio y carga asistencial muy pequeña. Hemos hecho un análisis de diez años para atrás y la caída de ingresos totales en planta quirúrgica ha disminuido casi un 33% y la disminución de cirugía con ingreso, más de un 38%». ¿Qué es lo que nosotros hemos propuesto? Lo que debe hacer un buen gestor: reorganizar los recursos.

Cirugía ambulatoria

– Sostiene que hay menos pacientes ingresados, pero la población sigue enfermando y no ha disminuido. ¿Por que hay menos ingresos de cirugía?

– Porque tendemos a la ambulatorización. Los procesos de gravedad van a los centros de referencia y los procesos de baja complejidad, como cirugía mayor ambulatoria, hospitalización del día y hospitalización a domicilio, van a los centros de menor complejidad. Por eso hay una disminución de ingresos, no porque haya menos población, sino por la evolución de la técnica y del tipo de cirugía que hacemos y la demanda de los pacientes. Un paciente ahora no quiere ir a un hospital y estar ingresado 15 días. Y eso es lo que queremos hacer con el Hospital de Calahorra, no desguarzarlo. Esas camas que vamos a 'aliviar' en la planta de cirugía las vamos a dedicar a cirugía ambulatoria.

«Se denominan 'facultativo especialista de área' y deben prestar sus servicios en toda la zona de salud de La Rioja»

– Desde el hospital señalan como motivo de la reducción de los ingresos a derivaciones a la sanidad privada. Incluso se ha puesto de manifiesto que se ha dejado de operar a pacientes de traumatología del San Pedro que se derivaban a Calahorra para aligerar sus listas de espera en Logroño.

– En el caso de traumatología, ahora no tengo los datos, pero si ha disminuido alguna explicación tiene que haber porque las prioridades de recursos las tengo muy claras, Primero, actividad en jornada ordinaria con los recursos de la organización, incluyendo a los cuatro centros. Si no me llegan recurro a la 'extraordinaria' (jornadas de tarde) y si no me llega, como no me queda más remedio, al concierto externo para llegar a listas de espera asumibles. Esas son las instrucciones que se trasladan a los equipos directivos.

– El hospital cuenta también con puestos de médicos especialistas que llevan tiempo sin cubrirse. De ahí viene la sensación de que no se quieran mantener las carteras de servicios.

– Pero volvemos otra vez al error de concepto. Ya no es el Hospital San Pedro independiente del Hospital de Calahorra. Ahora solamente hay un nivel asistencial en el Servicio Riojano de Salud y en la Comunidad de La Rioja. Y unos únicos servicios y unos únicos facultativos, que tienen que dar prestación asistencial y cubrir la cartera de servicios de esas cuatro infraestructuras de las que hablábamos. En el servicio de cardiología, por ejemplo, facultativos de cardiología del Hospital San Pedro ya van a pasar consulta en Calahorra. Y eso se irá produciendo en todos los servicios.

– Sin embargo, ahora en urología se están derivando pacientes al San Pedro porque no se ha cubierto una jubilación.

– Porque lo mismo que reestructuramos la parte de enfermería va a tocar reorganizar la de facultativos.

– ¿Y los médicos del San Pedro están dispuestos a desplazarse, porque los de cardiología ya mostraron cierto malestar?

– Se lo digo muchas veces a quien me plantea esa pregunta. A nivel estatutario se denominan 'facultativo especialista de área'. En ningún momento pone 'facultativo especialista del hospital de...' Por lo tanto, deben prestar sus servicios en todo el área de salud de La Rioja. A Haro se están desplazando médicos especialistas del Hospital San Pedro a hacer sus consultas y sus agendas.