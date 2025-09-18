LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
JUAN MARÍN

Mayor Oreja habla de 'España en el abismo'

Jueves, 18 de septiembre 2025, 21:28

El presidente de la Fundación Neos y exministro de Interior Jaime Mayor Oreja protagonizó este jueves el acto 'España en el abismo. La ruptura de España se hace realidad' celebrado en la Sala Gonzalo de Berceo de Logroño y en el que también participó el exdirector de Diario LA RIOJA, José Luis Prusén. Mayor Oreja declaró a la Agencia EFE que la alternativa al actual frente político que pivota sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pasa por acuerdos entre PP y Vox, a los que instó a tener la «prioridad» de ponerse de acuerdo. El presidente de Neos describió la derecha del PP como «más institucional» y la de Vox como «más reactiva».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 48 años el doctor Sabrás, miembro de una larga saga de odontólogos
  2. 2

    Así serán los nuevos Cines Embajadores de Logroño
  3. 3 Fallece Luis Fernando Santos del Valle, secretario de Gobierno del TSJR durante doce años
  4. 4 Alacid (Vox), amonestado por la Presidencia por insultar a Henar Moreno (IU)
  5. 5 Decenas de estudiantes se concentran en el Sagasta en apoyo de la alumna que quiere llevar velo en clase
  6. 6 Hallado muerto en su vehículo un camionero de Calahorra
  7. 7 Desmantelado un punto de venta de droga en una vivienda de Villamediana
  8. 8 Desde el disparo del cohete en Logroño... chubascos y descenso brusco de las temperaturas
  9. 9

    El consejero de Educación defiende la legalidad de la prohibición del velo en el Sagasta
  10. 10

    Concha Arruga y Adolfo Alonso, nuevos miembros del Consejo Consultivo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Mayor Oreja habla de 'España en el abismo'

Mayor Oreja habla de &#039;España en el abismo&#039;