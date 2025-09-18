Mayor Oreja habla de 'España en el abismo'

Jueves, 18 de septiembre 2025, 21:28 Comenta Compartir

El presidente de la Fundación Neos y exministro de Interior Jaime Mayor Oreja protagonizó este jueves el acto 'España en el abismo. La ruptura de España se hace realidad' celebrado en la Sala Gonzalo de Berceo de Logroño y en el que también participó el exdirector de Diario LA RIOJA, José Luis Prusén. Mayor Oreja declaró a la Agencia EFE que la alternativa al actual frente político que pivota sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pasa por acuerdos entre PP y Vox, a los que instó a tener la «prioridad» de ponerse de acuerdo. El presidente de Neos describió la derecha del PP como «más institucional» y la de Vox como «más reactiva».