Las matriculaciones de coches diésel caen en picado: del 60 al 4% en una década

Los coches diésel ya solamente representan una cuota marginal en el mercado automovilístico riojano, que este año ha caído en picado al 4%, poco ... más de un centenar de turismos hasta septiembre. Este tipo de combustible lleva muchos años en el punto de mira por sus aspectos contaminantes, lo que ha llevado a sufrir constantes amenazas legislativas y restricciones que limitan su uso en las grandes ciudades. El horizonte más severo es el de 2035, año a partir del cual quedará prohibida la venta de vehículos de combustión, que afecta también a los de gasolina. Pero el tiempo para el diésel se está agotando antes por otras cuestiones añadidas como la merma en la rentabilidad que antes les diferenciaba o por el abandono que está sufriendo por la mayoría de marcas automovilísticas, con una oferta de estos turismos que ya es mínima.

La situación es radicalmente opuesta a la de hace no mucho tiempo. Los coches diésel comenzaron su 'boom' en torno al año 2005. Hasta entonces, los turismos de gasolina les duplicaban en número en nuestra región. Pero una escalada constante les llevó casi a triplicar su presencia en el parque móvil riojano en solo una década.

En 2014, se vendieron 2.898 nuevos turismos diésel en la región (el 69% del total), frente a 1.232 de gasolina. Entonces, la brecha en matriculaciones se fue reduciendo, primero de manera pausada, después, justo antes de la pandemia, con una rapidísima caída en picado que ha llevado al suelo a los turismos diesel, que solo representan el 4% de las ventas en lo que llevamos de 2025. Los coches de gasolina también han experimentado un notable descenso, pero aún así triplican la cuota del diésel en un mercado en el que mandan los híbridos y en el que los eléctricos empiezan a despegar.

«Los fabricantes están apostando por el híbrido y el eléctrico y apenas ofrecen referencias de coches diésel» Jesús Romero Vicepresidente de Ariauto

«El vehículo diésel aún interesa a quien hace muchos kilómetros, pero la mayoría de gente prefiere gasolina» Miguel Chasco Auto Oja

«En coches de ocasión no notamos una reducción del interés siempre que sean coches modernos» David Ruiz de Azua Grupo 2 Automóviles

Pese a todo, esta tendencia que se vive en los concesionarios tardará mucho en sentirse en nuestras carreteras y es que los turismos diésel siguen mandando en el parque móvil riojano con 89.007 utilitarios, que suponen el 57% del total, frente a los 66.819 de gasolina.

«La cuestión es sencilla: no hay demanda», señala Jesús Romero, vicepresidente de la patronal Ariauto, a la hora de analizar estas cifras a la baja, subrayando que «ya son pocos los clientes que vienen preguntando por un coche diésel». Pero más allá de un descenso de la demanda, Romero recalca cómo la bajada de la oferta condiciona estas cifras de venta: «Actualmente los fabricantes están cambiando motorizaciones, apostando por el híbrido y el eléctrico, y apenas hacen diésel, en algunas marcas solo existen una o dos referencias. Y nosotros, en definitiva, vendemos lo que ofrecen los fabricantes». Además, «los híbridos, que es lo que más se está vendiendo, vienen prácticamente todos con motores de gasolina», indica el vicepresidente de Ariauto y gerente de Auto Urbión.

Con respecto a este asunto, Miguel Chasco, director comercial de Auto Oja, comenta que «tenemos una opción de híbrido con motor diésel que está funcionando muy bien, la gente tiene preferencia por este modelo frente al de gasolina», sin embargo, reconoce que «el coche de combustión diésel interesa aún a algunos clientes que hacen muchos kilómetros, como ciertos profesionales, pero la grandísima mayoría de gente, que no va a hacer un uso tan elevado, se decanta por el gasolina».

Aluden desde el sector a cómo algunas de las ventajas que hicieron tan popular a los turismos diésel están desapareciendo. «Estos vehículos ofrecían un menor consumo de combustible, pero ahora los motores de gasolina han ido evolucionando y están casi a un nivel parejo», apunta Miguel Chasco. Por su parte, Jesús Romero alude a que estos coches fueron predominantes en el mercado también por «la diferencia en el coste en el combustible, que terminaba haciendo más rentable la compra de un vehículo diésel». Este ahorro podía ser hasta hace unos años de unos diez o quince céntimos por litro en comparación al precio de la gasolina, pero ahora es menor e incluso en fechas recientes se ha equiparado.

Otra de las condenas al diésel está llegando por las restricciones de acceso a los centros urbanos de grandes ciudades para los vehículos más contaminantes. «Cuando viene un cliente que va de forma habitual a Madrid o Barcelona nos preguntan qué etiqueta medioambiental lleva el coche. Las ventajas de entrar a estas ciudades con un eléctrico o un híbrido enchufable son inmensas», señala el vicepresidente de Ariauto.

Por otra parte, el mercado de vehículos de segunda mano y ocasión no está viendo tanta resistencia, según explica David Ruiz de Azua, de Grupo 2 Automóviles, empresa dedicada a este segmento: «No notamos una significativa reducción del interés por el vehículo diésel siempre que sea en vehículos modernos, con etiqueta C. El cliente viene con la mente abierta y analiza más otras muchas cuestiones: kilómetros, precios, estado...».

Mientras, aparece en el horizonte ese 2035 en el que los vehículos de combustión dejen de venderse. «Quizá si se aplazan esas restricciones pueda volver el diésel, pero los fabricantes ya han iniciado un camino contrario invirtiendo mucho en las nuevas tecnologías», concluye Jesús Romero.