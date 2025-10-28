LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Las matriculaciones de coches diésel caen en picado: del 60 al 4% en una década

Las restricciones medioambientales, el descenso de la rentabilidad y la escasa apuesta de las marcas, causas de su escasa popularidad

Sergio Martínez

Sergio Martínez

Logroño

Martes, 28 de octubre 2025, 07:12

Los coches diésel ya solamente representan una cuota marginal en el mercado automovilístico riojano, que este año ha caído en picado al 4%, poco ... más de un centenar de turismos hasta septiembre. Este tipo de combustible lleva muchos años en el punto de mira por sus aspectos contaminantes, lo que ha llevado a sufrir constantes amenazas legislativas y restricciones que limitan su uso en las grandes ciudades. El horizonte más severo es el de 2035, año a partir del cual quedará prohibida la venta de vehículos de combustión, que afecta también a los de gasolina. Pero el tiempo para el diésel se está agotando antes por otras cuestiones añadidas como la merma en la rentabilidad que antes les diferenciaba o por el abandono que está sufriendo por la mayoría de marcas automovilísticas, con una oferta de estos turismos que ya es mínima.

