Maribel y sus Viñedos Maribel en la calle de la urbanización Los Viñedos I, junto a su apartamento. :: Ó.S.J. Nuestros veraneantes en... Haro Maribel Castilla | Jubilada y natural de Galdácano (Vizcaya) ÓSCAR SAN JUAN Martes, 23 julio 2019, 11:09

El verano es tiempo de vacaciones, de acudir a los pueblos, algunos con playa, otros con montaña, y en todos ellos, siempre hay lugares que por su clara relación con el período estival, adquieren un aura romántico, no sólo para las personas que lo ocupan, sino para toda la localidad.

En el municipio de Haro, uno de estos lugares es la urbanización Los Viñedos I. Un espacio que durante nueve meses ve pasar la soledad y que a la llegada del buen tiempo y calor recobra la vida otorgando a la colonia la buena reputación que ostenta entre las zonas de veraneo en la ciudad jarrera.

Maribel Castilla tiene 77 años, es natural de la localidad vizcaína de Galdácano y comenzó a veranear en esta urbanización a la edad de 29. Es decir, 47 años han pasado desde su aterrizaje en su destino jarrero. Toda una vida, como señala Maribel, que recuerda que ella, junto a su marido, fueron «de los primeros en instalarse en la recién inaugurada comunidad». Después de casi 50 años, pocos son los vecinos que han permanecido en Los Viñedos. Como ella nos aclara, «mucha gente se ha ido, y con el paso de tiempo otros han llegado. Muchas cosas han cambiado mientras que otras permanecen igual». Varios son los jóvenes que vemos pasar en dirección a la piscina, y la estampa de las bicicletas apoyadas en las barandillas indican que la actividad de las dos ruedas se mantiene inalterable en este tipo de sitios.

Maribel Castilla ha pasado casi 50 veranos en Los Viñedos I de Haro

Maribel se encarga de cuidar su casa, su jardín, y todas las semanas acude a reunirse fuera de la urbanización con algunas de sus amigas. Durante la conversación se acerca una vecina, Clara, que vive en el apartamento de enfrente. Juntas recuerdan lo mucho que en algunos aspectos ha cambiado la vida en la urbanización. Recuerdan con nostalgia como eran los veranos en la década de 80. El 31 de julio, relata Clara, «se celebraba en el complejo el Día de San Ignacio, donde la fiesta inundaba la urbanización». «Y nos disfrazábamos», tercia Maribel.

En aquella época eran muy conocidas las fiestas veraniegas que se organizaban en Los Viñedos I. Algo que ahora no ocurre. Y las protagonistas aclaran que no se trata de que en la actualidad se viva peor, sino que es diferente. «Al irse la gente, se fueron perdiendo algunas costumbres. Otros, como nosotras, que seguimos aquí, ya no tenemos la edad de entonces», señala Maribel. «La vida no es ni mejor ni peor, es diferente», apostilla Clara, pero lo que no cambia es el descanso y la desconexión que ofrece Haro a Maribel, adonde vuelve cada verano.