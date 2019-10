María Teresa Tena, catedrática de la UR, premiada por la Sociedad Española de Química Analítica LA RIOJA Miércoles, 2 octubre 2019, 18:40

logroño. La catedrática de Química Analítica de la Universidad de La Rioja María Teresa Tena Vázquez ha recibido el Premio al Mejor Póster presentado en la XXII Reunión de la Sociedad Española de Química Analítica, celebrado en Valladolid.

El trabajo premiado se enmarca en la investigación Searching for predictive biomarkers of pancreatic cancer in serum volatolome. A preliminary study, desarrollada por las investigadoras María Teresa Tena y Ana Hontañón, del Departamento de Química de la UR en colaboración con los investigadores Alfonso Martín Carnicero, Ignacio Larráyoz, Laura Samaniego, María Pilar Martínez-Moral, Ricardo Zafra y Alfredo Martínez, del Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR).

El objetivo del estudio es encontrar biomarcadores en determinados compuestos que permitan una detección temprana del cáncer de páncreas. Este tipo de cáncer es el tercero con mayor mortalidad en España y su alta incidencia es consecuencia de la detección tardía debido a que sus síntomas iniciales son diversos y no específicos. El póster premiado muestra de forma sintética esta investigación consistente en un estudio preliminar sobre muestras de suero de 20 pacientes con cáncer de páncreas y 20 voluntarios sanos para encontrar diferencias en los compuestos orgánicos volátiles (VOCs) presentes en estas muestras.

El premio ha sido concedido por la revista Analytical&Bionalytical Chemistry (ABC) por «la excelente presentación de una innovadora investigación analítica particularmente significativa».