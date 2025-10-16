María Martín pide «normalizar la llegada de menores inmigrantes» y evitar «seguir señalándoles y estigmatizándoles» La consejera avanza que el Gobierno de La Rioja trabaja en nuevos modelos de acogimiento, incluido el voluntariado, para que «los chavales se sientan en familia, como en casa, queridos»

Roberto G. Lastra Logroño Jueves, 16 de octubre 2025, 12:00

«Efectivamente sí que han empezado a llegar». La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, ha confirmado este jueves el inicio del acogimiento en La Rioja a los primeros menores inmigrantes no acompañados que deben llegar a la comunidad. Durante su intervención en un acto de Plena Inclusión La Rioja y a preguntas de los periodistas, Martín ha abogado por «empezar a normalizar todo esto y que ojalá todos entendamos que lo peor que podemos hacer para no ayudar, para no integrar a estos chavales es seguir señalándoles y estigmatizándoles. Hay que normalizar su llegada y hay que integrarlos en nuestro sistema de protección, que es un sistema que todos han reconocido que es de éxito porque es hacer que estos menores se sientan en familia, como en casa».

En este sentido, tras defender las bondades de «un modelo que acoge con todos los profesionales necesarios, en espacios más reducidos que puedan ser tipo familia y con mucha calma y mucha serenidad», la titular de Salud y Políticas Sociales ha lamentado que «el problema es no conocer los datos ni cuándo vienen ni cuántos vienen», en referencia a la estrategia desarrolada por el Gobierno central.

María Martín ha recordado que el Gobierno de La Rioja «aparte de aumentar la capacidad de acogida y el sistema de protección de menores, estamos también trabajando nuevos modelos de acogida, trabajando mucho con familias para aumentar el número de familias u otro nuevo modelo, que es el voluntariado y que haya gente, familias o personas que quieran ayudarnos, tomando un café con estos chavales o hablando con ellos o ayudando a que aprendan nuestro idioma cuanto antes o ayudándoles a a formarse y a estar con ellos y a sentirse querido, que en el fondo es lo que necesitamos todos y mucho más ellos después de todos los que han pasado».

Sin querer incidir más en el asunto, la consejera ha insistido en que «de verdad lo más importante de todo, si queremos ayudar, es no señalar, no estigmatizar, normalizar su llegada y hacer que se sientan como en casa y eso en la Rioja lo sabemos hacer muy bien y lo tenemos que hacer muy bien».