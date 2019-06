Gylda pide a PP y Cs que no participen en la marcha del Orgullo riojano Manifestación del Día del Orgullo Gay en Logroño el año pasado / Jonathan Herreros Marea Arco Iris, la otra convocante del acto, no excluye a ninguna formación en su invitación | Ambas llaman a participar el sábado en la manifestación del Orgullo «para no dar ni un paso atrás» CARMEN NEVOT Logroño Miércoles, 26 junio 2019, 13:41

Por primera vez Gylda y Marea Arcoiris han convocado de forma conjunta la manifestación prevista este sábado con motivo del Día del Orgullo Gay. Bajo el lema 'Orgullo y resistencia ni un paso atrás', partirá a las 20 horas de la plaza del Mercado de Logroño y tendrá un objetivo común: «La igualdad y los derechos de las personas LGTBi». Así lo ha anunciado este miércoles Jesús Cárcamo, portavoz de Gylda, colectivo que no invita ni a Ciudadanos ni al PP a los actos programados por la «ambigüedad» de ambas formaciones «en su alianza directa o indirecta con la extrema derecha que no garantiza la protección y el avance de los derechos LGTBI». Marea Arcoiris, por su parte, no hace salvedades en la convocatoria.

Cárcamo confía en que sea una manifestación «amplia» en la que participen todos los sectores de la ciudadanía y «reivindiquemos la igualdad y la voluntad de no dar un paso atrás, al mismo tiempo que celebramos todo lo que hemos conseguido». En ese sentido, los convocantes invitan de forma especial a todas las personas mayores de La Rioja que salieron del armario y a aquellas que siguen dentro del armario, «creemos que el sábado es una magnífica oportunidad para que puedan hacerlo». Esa invitación especial también la hacen extensible a los padres y madres para que luchen por una sociedad igualitaria «en la que sus hijos puedan vivir en libertad como son».

El portavoz de Gylda recordó que este año se cumple el 50 aniversario de los acontecimientos de Stonewall, que dieron lugar al inicio de lo que se considera el movimiento LGTBI organizado y aunque se produjo en EEUU, la realidad es que ya desde ese momento también hubo personas en España que lucharon contra la represión y «probablemente en circunstancias peores ya que estábamos en una dictadura. Aquí hubo también mucha represión, censura y muerte entre las personas LGTBI que querían vivir en libertad en aquella época negra«. Precisamente, en un acto convocado este viernes exclusivamente por Gylda en la Gota de Leche, un hombre gay de Logroño contará su testimonio de cómo sufrió la represión tanto en la capital riojana como en Madrid.

En la manifestación de Madrid, prevista para el primer sábado de julio, bajo el lema 'Sin armarios, historia, lucha y memoria' se rendirá homenaje a todas las activistas que sufrieron esa represión. Un acto que, según ha lamentado Cárcamo, coincide con un nuevo Ayuntamiento que «ha decidido eliminar los lemas que iban a figurar en las más de 500 banderolas previstas para eliminar la reivindicación de la presencia de lo que queríamos que fuera el homenaje a nuestros mayores». «Este Gobierno se vuelve a parecer a quienes más reprimieron a este colectivo», ha señalado.

Por su parte, Álvaro Villar, portavoz de Marea Arcoiris, ha puesto el acento en el avance «muy importante» de la ultraderecha y «creemos que la unidad es la única manera de combatir la homofobia y la LGTBIfobia que existe y como forma de seguir avanzando en derechos para el colectivo«. Descartó que esté todo conseguido porque, entre otras cuestiones y de acuerdo con sus datos, existe una elevada tasa de abandono escolar entre alumnos LGTBI y porque el 80% de las personas de este colectivo está en el paro y los que consiguen empleo son trabajos precarios. »Todavía tenemos mucho que avanzar«, ha señalado.