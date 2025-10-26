LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Los marchosos, antes del corte de la cinta en República Argentina, junto al polideportivo de Las Gaunas.

Ver 49 fotos
Los marchosos, antes del corte de la cinta en República Argentina, junto al polideportivo de Las Gaunas. Juan Marín
Marcha Aspace

En marcha contra la parálisis social

Aspace reúne a más de 3.000 personas para celebrar su tradicional cita otoñal, que este año recauda fondos para que sus usuarios con parálisis cerebral puedan disfrutar de vacaciones y ocio

Víctor Soto

Víctor Soto

Logroño

Domingo, 26 de octubre 2025, 11:23

Comenta

En una sociedad cada vez más anestesiada, el valor de iniciativas como las de Aspace resulta especialmente relevante. Ya son 41 años de una cita ... otoñal que este domingo ha reunido a más de 3.000 marchosos que han emprendido una ruta de casi 20 kilómetros con un único objetivo: apoyar a las personas que sufren parálisis cerebral. Caminantes contra la parálisis cerebral, pero también contra esa parálisis social que en demasiadas ocasiones invita a permanecer en el espacio oscuro de la desidia, de la pereza y la inacción.

