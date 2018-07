«La marca Rioja ha sido clave en el acuerdo con la UNIR», admite Briones Proeduca Altus confirma que negocia con otros grupos empresariales riojanos su entrada como socios de la Universidad Internacional de La Rioja R. G. LASTRA LOGROÑO. Martes, 31 julio 2018, 23:38

La entrada del Grupo Génova, del empresario y ganadero jarrero Antonio Briones, como socio de Proeduca Altus, propietario de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), no será la única incorporación regional al accionariado de la corporación educativa. Pendiente de algunos flecos y en su fase de valoración de activos, la noticia, desvelada ayer por Diario LA RIOJA, fue confirmada por ambas partes, quienes anunciaron que la rúbrica del acuerdo se producirá en septiembre.

Desde su despacho de Madrid, Antonio Briones aclaró, en declaraciones a este periódico, que «veníamos negociando con la UNIR desde hace ya tiempo y en un momento dado se ha concretado. Es mi primera incursión en el ámbito empresarial educativo y sin ninguna duda ha influido que sea la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), la marca Rioja, porque hemos tenido contactos con señores de otras latitudes, de España y de fuera de España y no fructificaron».

Durante décadas vinculado a la actividad turística como copropietario de la cadena hotelera Tryp vendida a Sol Melia en el 2000, Antonio Briones (Haro, 1938) maneja todavía hoy las riendas del grupo Génova, un conglomerado de empresas que operan en los sectores inmobiliario, energético, agroalimentario y ganadero. El dueño de la ganadería de reses bravas Carriquiri trataba de explicar ayer su salto al ámbito educativo. «¿Que qué me ha llevado a dar este paso? Pues mis 80 años. 80 años dan para muchos pasos, y cuando llegas a esta edad te das cuenta, entre otras cosas, de que es hora de repartir un poco para los demás y poder llevar la educación en español a todo el mundo con la UNIR que, además, lleva la marca de nuestra tierra».

LAS FRASESAntonio Briones Díaz Grupo Génova «¿Que qué me ha llevado a dar este paso? Pues mis 80 años, 80 años dan para muchos pasos»Ignacio Velilla Fernández Consejero de Proeduca Altus «Queremos convertir a la UNIR en la primera universidad on line en habla española del mundo»

Riojano y jarrero hasta la médula, Briones siempre ha tenido presentes sus raíces. «No olvido La Rioja nunca y, de hecho, siempre que puedo voy a la casa de Tirgo, aunque sea un rato para despejarme y volver por la noche a Madrid, además de varios días en las vacaciones de agosto», se enorgullecía ayer, para admitir que «siempre he intentado dar lo que he podido a La Rioja, pero es cierto que ésta me ha dado más a mí que lo que yo le he podido entregar».

Expansión y liderazgo mundial

Desde Proeduca Altus, su consejero Antonio Velilla Fernández también daba por cerrada la operación con Antonio Briones y desvelaba que no será la única. «Nuestra marca es La Rioja y por eso nos fortalece contar con empresarios de esta tierra. Nuestra intención es llegar a más acuerdos con grupos empresariales fuertes de la región dispuestos a invertir con nosotros para lograr la expansión del proyecto educativo de la UNIR».

A la espera de la rúbrica del acuerdo con Antonio Briones, prevista para septiembre, Velilla Fernández se limitaba a ratificar algunos de los detalles de la operación avanzados por Diario LA RIOJA: «Efectivamente, la participación del Grupo Génova no es testimonial, pero sí es pequeña, precisamente porque nuestra intención es sumar a más empresarios riojanos a nuestro proyecto y, aunque no podemos anticipar nada más, sí que podemos confirmar que hay otras negociaciones en curso con grupos fuertes de la comunidad».

El siguiente paso será la salida de Proeduca Altus al Mercado Alternativo Bursátil (MAB), un proceso que, anticipó el consejero, «está ya iniciado y se producirá en los próximos meses, seguro que antes del próximo verano, aunque no podemos concretar más, ya que no depende solo de nosotros por tratarse de una decisión técnicamente compleja y que precisa del cumplimiento de una serie de requisitos y de la aportación de numerosa documentación».

El objetivo final del proceso es hacer crecer a la Universidad Internacional de La Rioja, en la actualidad presente en España, México, Colombia, Ecuador y Perú, con más de 30.000 alumnos y 2.544 empleados. «Queremos convertirla en la primera universidad on line en habla española del mundo y esto pasa, en primer lugar, por continuar con nuestra expansión por el continente americano, no solo por el sur y el centro, sino también por el norte, incluido Estados Unidos. Tampoco descartamos otras zonas del planeta, aunque ya a más largo plazo», remachó Velilla Fernández.