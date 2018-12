Una máquina de hacer millonarios Las niñas de San Ildefonso Aya Ben Hamdouch y Carla García Villanueva cantan El Gordo. :: mariscal / Efe Cuatro administraciones de Guernica, Bilbao, Huesca y Cuenca despacharon gran parte del primer premio, el penúltimo en salir El Gordo se vende por toda España gracias a las expendedoras repartidas en bares y tiendas DANIEL ROLDÁN Sábado, 29 diciembre 2018, 23:23

madrid. Una mano en la espalda. Un pequeño gesto de complicidad y de tranquilidad. Porque había muchos nervios. Tal vez demasiados. Pero esa pequeña mano sirvió para que Carla García supiera que no estaba sola, que su compañera de batallas estaba a su lado. Porque ambas llevaban las dos bolas de boj, con las cifras grabadas a láser, más esperadas del 22 de diciembre. Carla portó el número. Aya Ben Hamdouch, la cifra. Es el tercer año consecutivo que esta joven canta las pedreas y los premios con el mismo énfasis, lo que agradece el respetable lotero que acude al Teatro Real. La experiencia es un grado. Ofrece calma. La que necesitó Carla cuando su compañera gritó que eran cuatro millones los que repartía el 03347. Casi ni pudo decir el número, como indican los cánones, de la emoción. Salió al paso, a trompicones, recordando lo que ella y sus compañeros aprendieron desde octubre en el colegio de San Ildefonso. Allí les colocan en las situaciones más comprometedoras -números complicados, bajos, raros- y situaciones que pueden pasar, como que se caiga una bola. O qué harían en caso de los nervios les traicionen.

El cosquilleo en el estómago se había acentuado. No solo de los jóvenes, objetivos de millones de ojos cada 22 de diciembre, sino también de todos los loteros y los jugadores. Porque El Gordo, caprichoso, se había quedado en el fondo del bombo. Estar, estuvo, pero los siete niños que trabajaron extrayendo las bolas con los premios no tuvieron la suerte de que saliera cuando estaban ahí. No apareció hasta la tabla octava, cuando Aya y Carla cantaron los números que les dejaron Santo Daniel y Yenifer.

Entonces, sí que sí, se desató la locura. Una explosión de felicidad que tuvo cuatro puntos importantes, pero que inundó todo el país por la culpa, bendita culpa, de las nuevas tecnologías. Por partes. Cuatro administraciones se llevaron la gran parte de la tarta de la felicidad. Fueron la administración número 8 de Cuenca, situada en un centro comercial; la 31 de Bilbao, la 2 de Guernica (Vizcaya) y la 5 de Huesca. Entre ellas, tenían asignadas por parte de Loterías 120 series de un número que muchos no volverán a olvidar para el resto de sus vidas.

03347 «No tengo ni idea de quién lo ha sacado de la máquina», asegura uno de los propietarios

El resto de las 50 series se repartieron por toda España. Según los datos de Loterías y Apuestas, casi cien administraciones vendieron algún décimo del Gordo; en total, unos 240 puntos de venta despacharon el 03347. «No tengo ni idea de quién lo ha sacado de la máquina», explicó Miguel Ángel, de Frutos Secos Gordillo, en la localidad granadina de Salobreña. «Puede ser gente del pueblo o los turistas que han venido en verano. Nosotros tenemos la máquina (expendedora) desde hace once años», añadió Miguel Ángel, que no ocultaba su «felicidad» por haber repartido «un puquito de alegría».

La misma sensación tenía Sara. Ella trabaja en la administración situada en un centro comercial de Algeciras. «De máquina. Salieron de la máquina», responde por teléfono, azorada ante la presencia de cámaras de televisón y de curiosos. «No sé quién los ha comprado, pero supongo que gente de la zona, la que viene a comprar al hipermercado», destaca.

La posibilidad de comprar a través de estas máquinas, donde se puede elegir el número si está disponible, provocó que el Gordo viajara tanto y a tantos sitios. Y permite romper maldiciones, como que Zamora y Ávila eran junto a Tarragona las únicas provincias donde nunca había tocado El Gordo. Ahora, ya se puede tachar a estas tres provincias de la 'lista negra'.

«Fue el azar, tú indicas la terminación que quieres y la máquina te da el número», comentó Laura, del bar Río Chico, de Quiruelas de Vidriales (Zamora). Junto al bar España de Puebla de Sanabria, son los únicos lugares en Zamora donde vendieron El Gordo. El Desván de Cayetano, una tienda de comestibles de El Barraco, vendió cuatro décimos para romper la maldición.