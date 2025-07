Noelia Barbed, pedagoga por la Universidad de Deusto, nació en Bilbao hace 50 años. En 2001 llegó a La Rioja para formar parte de ... la Fundación de la Universidad de La Rioja como experta en e-learning.

– ¿De dónde surge su interés por la tecnología?

– Justo cuando estudié el máster empezó el 'boom' de las tecnologías, el uso de móviles y de ordenadores en casa de manera generalizada. Ahí me surgió la oportunidad de estudiar sobre la formación a distancia a través de las entonces nuevas tecnologías, que es en lo que me especialicé finalmente y empecé a trabajar.

«Hice la tesis porque me pregunté cómo afecta la tecnología en el bienestar de los jóvenes»

«Mi consejo es que dejen un poco el móvil y presten atención a su alrededor»

– ¿Por qué vino a La Rioja?

– Empecé a trabajar como pedagoga experta en e-learning en la Fundación de la Universidad de La Rioja y eso fue lo que hizo que viniera. Esta época coincidió con la etapa en la que estaban las titulaciones 'on line' y estuvimos creando todo el campus virtual.

– ¿Qué es lo que más le gusta de la pedagogía?

– La didáctica, sin ninguna duda. Entré en esta área y en la de organización escolar hace cinco años a tiempo completo para dar clases. Y esto es lo que me gusta.

– ¿Por qué un doctorado?

– Quise seguir con mi trayectoria y carrera profesional, y el doctorado es indispensable para eso.

– En su tesis trata el fenómeno 'phubbing' en adolescentes. ¿Es un tema que le atrae?

– Mi experiencia con las tecnologías de la información y la comunicación, más la parte de la didáctica, hizo que me preguntase cómo influye en los estudiantes, en su rendimiento escolar y en su bienestar.

– ¿Puede explicar ese término?

– Es una palabra inventada, por eso a mucha gente le suena rara. Realmente viene de 'phone' (móvil) y 'snubbing' (ignorar). Ambas palabras inglesas dieron lugar a ese término que hace referencia a aquellos jóvenes que están con gente y con el móvil a la vez. Es muy reciente, se usa desde 2015.

– ¿Y cómo afecta a las personas?

– La investigación también ha dado a conocer que influye en las relaciones románticas, en el bienestar y la autoestima de la persona que recibe esa acción. O también cómo lo sufren los hijos de sus madres y padres, o los empleados de sus jefes.

– ¿Qué muestra ha cogido para su investigación?

– Para la tesis tenemos 1.351 estudiantes de entre 12 y 21 años de La Rioja, Navarra y País Vasco. Pero la investigación ha seguido y creo que vamos por los 2.300. Así tenemos más datos y podemos avanzar en la comprensión de esta situación.

– ¿Cómo ha sido el proceso a nivel personal?

– Duro. He estado durante cuatro años preparando la tesis. Me apunté en septiembre y la defendí el pasado mes de abril de este año. Ha sido un proceso complicado en el que además estás solo. Tienes a tus compañeros y directores, pero al final es un trabajo en solitario que ha sido largo y ha tenido varios altibajos.

– ¿Y a nivel académico?

– Es una tesis por compendio, es decir, que se compone de varios artículos. En mi caso son tres con un hilo en común. El problema ha sido que el 'phubbing' era, y sigue siendo, un fenómeno poco estudiado. Eso dio lugar a que, una vez que estás en el proceso de investigación, seas consciente de que los recursos son más limitados que si el campo de investigación hubiese sido sobre un tema más desarrollado. Al principio pensé que al ser un campo tan abierto podía hacer lo que quisiera, pero luego te das cuenta de que es todo lo contrario, porque realmente estaba todo por hacer y te enfrentas a un reto muy grande. Luego tienes que acotar y centrar el tema.

– ¿Esos tres artículos corresponden a los pilares de su trabajo?

– Sí. Están centrados en comprender la adolescencia y el motivo de que les afecte más la tecnología que a una persona madura; cómo es la adicción al teléfono móvil y, en tercer lugar, qué podemos hacer desde la educación ante este problema.

– ¿Cuáles serían algunas de esas medidas que hay que tener en cuenta?

– Yo no lo prohibiría, sino que regularía el uso de los móviles o de cualquier tecnología. Al final la educación tiene que dar respuesta a los problemas de los adolescentes y por eso también tenemos que saber a qué tienen acceso. Lo que me preocupa es que como sociedad no se estén tomando medidas para protegerles y protegernos en general.

– ¿Ha encontrado algo durante todo este proceso que le haya llamado especialmente la atención?

– Cuando investigas sobre algo siempre suelen surgir muchas preguntas, y en mi caso ha sido así. Ahora tengo más que cuando empecé y sí me gustaría poder tratar el tema de cómo afecta el uso de la tecnología al rendimiento escolar de los adolescentes.

– ¿Por qué se ha centrado en esta parte de la población?

– Es en estas edades cuando aparecen la gran mayoría de problemas mentales. Al final el cerebro no está formado del todo y no sabemos hasta qué punto puede influir positiva o negativamente. También es una etapa donde se establecen muchos vínculos sociales y estar con el teléfono puede provocar un desapego emocional muy importante que afecta en los mismos.

– ¿Qué mensaje lanzaría a los jóvenes y a sus padres?

– Que no abandonen el móvil totalmente, pero sí que lo dejen un poco y se dediquen a ser conscientes de su uso y prestar atención a su alrededor y a las personas que tienen al lado.