Luis de la Fuente se consagra

Fue el 14 de julio. España se alzaba aquel día con su cuarta Eurocopa gracias a un gol de Oyarzabal en la final contra Inglaterra. Un tanto que servía para encumbrar, con merecimiento, a un equipo que se mostró superior al resto y a un jarrero que fue capaz de convertir las dudas que dejó su designación como seleccionador en halagos, alabanzas y premios. Luis de la Fuente se consagró con ese título.

El riojano confió en jóvenes como Lamine Yamal y Nico Williams, en veteranos como Carvajal o Morata y en apuestas que acabaron convirtiéndose en grandes protagonistas del torneo, como las de Cucurella o Fabián Ruiz. Juntos formaron un bloque en el que lo colectivo primó para firmar un campeonato inmaculado con victorias ante las grandes potencias del continente. Ni Italia, ni Francia, ni Alemania, ni Inglaterra pudieron con La Roja.

La imagen de Luis de la Fuente manteado por sus pupilos es una de las que ha quedado en el recuerdo en 2024. Al final, el deporte es la suma de un conjunto de instantáneas, unas felices y otras no tanto, que, en algunos casos, permanecen en el imaginario colectivo toda la vida. Y el triunfo de España en esa Eurocopa es una de las que ha marcado 2024. Pero hay muchas más.

La victoria de La Roja fue un motivo para la alegría en el deporte español, pero no fue la única que dejó el fútbol. Tanto a nivel de clubes como individual, los éxitos resultaron una constante. No en vano, el Real Madrid ganó, de nuevo, la Champions masculina y el Barcelona no dejó dudas como mejor equipo femenino del continente. Una de las jugadoras azulgranas, Aitana Bonmatí, volvió a llevarse el Balón de Oro, éxito que compartió con otro español, Rodri, quien le ganó la partida a un Vinicius que no acudió a la gala de premiados.

El fútbol dejó muchas instantáneas de felicidad, al igual que hicieron otros deportistas. Carlos Alcaraz siguió con su progresión y dejó su impronta triunfal tanto en Roland Garros como en Wimbledon, Carlos Sainz (hijo) ganó en Australia y México mientras su padre conquistaba un nuevo Dakar, e Ilia Topuria siguió haciendo historia. A nivel mundial, nombres como los de Tadej Pogacar o Djokovic continuaron sumando triunfos.

Fue también el año de los Juegos Olímpicos de París, donde más allá de los éxitos o los fracasos de los deportistas españoles, una imagen quedó para la eternidad. Las lágrimas de Carolina Marín al caer lesionada cuando estaba a punto de meterse en la final olímpica conmocionaron al país. Lágrimas de dolor, de impotencia, de desilusión por no alcanzar un sueño por culpa de la maldita rodilla.

Alegrías, tristezas y despedidas. Muchas despedidas. El año pasado dijeron adiós a la práctica profesional algunos de los nombres más rutilantes del deporte español de este siglo. Uno de los mejores de la historia, si no el mejor, es Rafa Nadal, quien se retiró tras una carrera plagada de títulos y una temporada en la que no pudo sacar a relucir su mejor tenis. Lo dejó también Andrés Iniesta, quien se convirtió en leyenda con su gol en la final del Mundial de Sudáfrica, y se marcharon Garbiñe Muguruza, Marc Gasol, Rudy Fernández o el 'Chacho' Rodríguez, entre otros. Nombres que hicieron vibrar y disfrutar a los aficionados al deporte español. Nombres eternos.

España logró 18 medallas en los Juegos Olímpicos La delegación española acabó con 18 medallas su participación en los Juegos Olímpicos de París, una más que en Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020. De esas preseas, la marcha aportó tres: la de oro de la dupla formada por Álvaro Martín y María Pérez en la prueba por parejas y las que ambos lograron en sus respectivas carreras individuales. También se subieron al cajón más alto del podio Jordan Díaz, en salto de longitud, y el equipo de fútbol masculino. Unos éxitos a los que se sumaron el waterpolo femenino o Diego Botín y Florián Trittel en un deporte, la vela, que no faltó a su cita con el éxito. Alcaraz, el baloncesto 3x3, el balonmano masculino o el boxeo, entre otros, también sumaron medallas.