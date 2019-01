Luena dice ahora que si no hay inversiones es por culpa del PP Populares y Ciudadanos denuncian que La Rioja sufre la mayor caída de la inversión del país y acusan a Sánchez del pago de 'deudas' al separatismo catalán A. GIL/M. J. G. LOGROÑO. Martes, 15 enero 2019, 09:13

«Aunque hubiéramos querido no se hubiera podido invertir más en La Rioja». Son palabras de César Luena, diputado del PSOE en el Congreso, que optó ayer por responsabilizar a la 'competencia' de la fuerte caída de la inversión del Estado en la comunidad riojana: «El PP no previó que concluían obras como la presa de Enciso o el enlace de la LO-20 con Pamplona y que había que tener otras preparadas, y más en una comunidad como la nuestra necesitada de infraestructuras, pero no las había».

Luena, que compareció sin un sólo papel ni un número ante los periodistas, dio una 'larga cambiada' hasta la rueda de prensa que ofrecerá hoy el delegado del Gobierno, José Ignacio Pérez, para valorar con cifras el proyecto de Ley de Presupuestos del Estado. El diputado aseguró que durante los siete meses de 2018 de Gobierno de Pedro Sánchez los socialistas se han dedicado a «desbloquear trámites para que en el futuro pueda haber nuevas inversiones en La Rioja». Luena citó, como ejemplo, la caducidad del estudio de impacto de la línea ferroviaria Logroño-Castejón o la falta de expropiaciones de la Ronda Sur de Logroño: «Casi todos los Presupuestos de Rajoy, especialmente los de los últimos tres años, han sido de infrafinanciación y, además, de engaño para La Rioja, por lo que aquí sólo hay un único responsable».

Los diputados populares por La Rioja, Emilio del Río y Mar Cotelo, denunciaron sin embargo que los presentados por Sánchez son «los peores Presupuestos del Estado para La Rioja de toda la democracia». «Nunca el maltrato a nuestra comunidad ha sido mayor», enfatizaron. En su opinión, estas cuentas «escandalosas y vergonzantes quitan dinero a los riojanos para pagar a los socios independentistas de Sánchez, a Rufián y a Puigdemont».

Los parlamentarios añadieron que el descenso del 38% «se eleva hasta el 68% si se tienen en cuenta los 120 millones que estaban proyectados en el calendario de inversiones». A su juicio, «lo mejor» es que el proyecto no prospere y «se convoquen elecciones», pero en caso de que salve las enmiendas a la totalidad «presentaremos las parciales necesarias para que se cumplan los compromisos con esta tierra».

Por último, Pablo Baena, portavoz autonómico de Ciudadanos, coincidió con los diputados populares en denunciar que «La Rioja es la comunidad autónoma que más pierde con estos Presupuestos». «En una vergüenza como trata Sánchez a los riojanos que, al mismo tiempo, ha puesto la economía en manos de Torra y de Rufián pagando sus deudas con el separatismo catalán». Baena criticó asimismo la actitud del diputado socialista por La Rioja, César Luena, al recordar que «sobre las anteriores cuentas hablaba de 'desprecio', cuando eran sensiblemente mejores para los riojanos gracias a las enmiendas de Ciudadanos».