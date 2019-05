«La lucha contra las pseudociencias es una batalla perdida hoy en día» Rocío Vidal, ayer, en el IES Escultor Daniel. :: juan marín Rocío Vidal | Youtuber científica CARMEN NEVOT Logroño Miércoles, 8 mayo 2019, 13:32

Youtuber, periodista científica, Rocío Vidal conjuga pasión con profesión para hacer llegar la ciencia a los más jóvenes poniéndose en su piel. Ese es a grandes rasgos el objetivo de esta joven castellonense afincada en Barcelona que conduce el programa 'Science Truck'. Un proyecto de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del Gobierno de España que ayer recaló en Logroño, en concreto, en el IES Escultor Daniel. Además, con el fin de combatir las pseudociencias y fomentar el pensamiento crítico tiene el canal La Gata de Schrödinger, con más de 208.000 suscriptores. ¿Por qué ese nombre? «Porque me gusta la mecánica cuántica y la paradoja del gato de Schrödinger y como quería darle un toque femenino al canal le puse la gata».

- ¿Cuál es el objetivo de 'Science Truck'?

- El objetivo es acercar la ciencia a los más jóvenes. Ir ahí donde están y montar todo en los colegios. Tenemos siempre muy buen recibimiento de los chavales.

- Eres youtuber, periodista científica, nada que ver con la imagen de científico serio...

- Lo que queremos demostrar es que la ciencia se puede acercar a los más jóvenes, que al final se comunican por youtube y por las redes sociales y que se puede hacer un contenido de calidad, riguroso y científico. Y al mismo tiempo se puede atraer a ese público que parecía desconectado con la ciencia, la televisión y los medios tradicionales.

- La ciencia está en crisis económica ¿también de cantera?

- Yo creo que no hay crisis de afición en la ciencia. Sí que hay crisis económica, pero en cuanto a vocaciones, siempre me paran chavales emocionadísimos que van a estudiar ciencias. No veo una crisis de vocación. Sí que es cierto que los gobiernos han maltratado mucho a los científicos y por culpa de eso muchos se han tenido que ir, pero creo que la pasión sigue ahí.

- La recuperación económica ¿ha llegado a la ciencia?

- El último gobierno del PSOE, gracias al ministro Duque, se ha movido mucho para promocionar la ciencia, la divulgación científica. Se está haciendo un buen trabajo y si siguen por este camino podremos recuperar un poco de lo que hemos perdido, pero falta poner esfuerzo y pasta.

- Se acaban de celebrar unas elecciones y vamos camino de las autonómicas y municipales. ¿Los programas políticos prestan atención a este tema?

- Mi último vídeo de youtube es un análisis de los programas en cuanto a ciencia, medio ambiente y cambio climático y se ven muchas diferencias entre partidos. Yo no es que sea de un partido concreto, pero es verdad que programas como el del PSOE e incluso Podemos, pero sobre todo PSOE, tienen muchísimos más compromisos que otros partidos, lo mismo con el medio ambiente. Pero luego de lo que dicen a lo que hacen... eso es lo importante, porque muchas promesas vacías y luego poco, poco.

- Otro caballo de batalla son las pseudociencias...

- Creo que es una batalla perdida hoy en día porque los 'lobbies' tienen mucho poder y aunque el Gobierno hace esfuerzos por que la homeopatía, por ejemplo, pase los mismos filtros que otros medicamentos, no se ha conseguido. No sé cómo va a ser en un futuro, hay compromiso de luchar contra la medicina sin evidencias, que es lo más importante, pero los 'lobbies' económicos hacen su trabajo también.