Luces riojanas en Suecia

El joven logroñés Ignacio Javier Pascual, nacido en 1993, realizó sus estudios primarios y secundarios en el colegio San José, Hermanos Maristas. Después, concluyó el grado en Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad Pública de Navarra y, posteriormente, en la Universidad de Ciencias Aplicadas Technikum de Viena. Finalizó sus estudios universitarios en 2015, aunque prosiguió con su formación con un máster de doble titulación entre las universidades politécnicas de Cataluña y Estocolmo. Con este brillante currículo, presentó el pasado 20 de agosto, en un acto público en el Ayuntamiento de Estocolmo, su TFM (Trabajo de Fin de Máster) llamado 'Smart Lightning in the city of Stockholm': un trabajo basado en la 'iluminación pública' dentro de una ciudad inteligente como «una evolución necesaria para adecuarse a las necesidades presentes y futuras en busca de la mayor eficiencia en los servicios eléctricos y de telecomunicación», según sus propias palabras. Ignacio Javier Pascual explica que entre los motivos que le llevaron a partir hacia Estocolmo están, por una parte, «la búsqueda de nuevas oportunidades», y, por otra, «consolidar el perfil profesional internacional». De hecho, fue en el 2016 cuando decidió ir a vivir a la capital sueca para realizar el segundo año de su doble máster.

Asegura estar «muy contento» en el país nórdico porque «tiene una cultura de integración bastante potente». Además, destaca que en el propio máster le enseñaron «el idioma sueco y siempre es una ventaja manejar el idioma local». « Cuando los suecos hablan inglés -continúa- son un poco fríos, pero con su idioma cuando sacan a relucir su verdadera personalidad».

En el tiempo que lleva en el país escandinavo ha conseguido afianzar la confianza consigo mismo. «Mañana podría irme a otro sitio distinto, comenzar completamente de cero y no tener ningún problema en buscar amigos o actividades», asegura Ignacio Javier Pascual. A pesar de lo que mucha gente puede creer, atestigua que «en el país hay una comunidad tanto española como latina bastante importante y es lo que le da más 'vidilla' a la zona».

A la hora de trabajar, «puede que en Suecia sean un poco más serios aunque también llevan un estilo de vida bastante calmado», dice. En un futuro, aunque no tiene planes de seguir estudiando, asegura estar abierto a diferentes posibilidades en distintas empresas. «La principal idea sería o quedarme en Suecia o cualquier otro país que ofrezca buenas oportunidades, aunque no me importaría volver a España», explica. Ignacio Javier extraña, eso sí, La Laurel y el vino de La Rioja, y, por supuesto, a su familia y amigos.