Luces de Navidad, reparto de chocolate, visibilidad en las calles... en el Teléfono del Lector de hoy

Las empleadas del hogar, sin asegurar

La sección se abre hoy con la llamada de una vecina de Logroño que habla sobre las empleadas del hogar. En el mensaje dice, según su experiencia, que «muchos funcionarios que trabajan en la Seguridad Social u otros sectores tienen en sus casas empleadas del hogar sin asegurar». Además, agrega que «mi empleada trabaja en nueve casas y en la única que está asegurada es la mía». Por ello concluye que, «si ellos exigen cosas, que también las cumplan».

«Las luces de Navidad son una vergüenza»

La segunda llamada llega también desde la capital riojana. En ella, la comunicante muestra su malestar con las luces de Navidad porque «son una vergüenza». En su queja relata que «mi hermana y yo fuimos a dar una vuelta por el centro para verlas y había cuatro en la Gran Vía». «Menos mal que hay un árbol en El Espolón, con lo que es esa zona, por Dios, que la visita todo el mundo», añade. Una situación que le hace pedir al alcalde de Logroño lo siguiente: «Las luces, al fin y al cabo, las pagamos nosotros. Por favor, más generosidad con las luces».

Un reparto agridulce de chocolate

«Las chicas que repartieron el chocolate cuando se inauguró el Belén se portaron groseramente y tuvieron mala educación hacia una persona mayor», comienza en su mensaje la logroñesa. «Se supone que el reparto era a partir de las siete, pero empezaron antes de la hora y mi madre, al ver esto, se dirigió hacia ellas para que le dieran», agrega. Sin embargo, «le mandaron hacer fila por tres veces». Otra vecina llama para quejarse sobre lo mismo: «Las señoritas que estaban en el puesto crearon confusión al empezar antes de tiempo repartiendo el chocolate a sus familiares». Algo que le parece de «poca responsabilidad y que ha hecho que la gente haya protestado», apostilla.

Una cadera rota con espera para operar

«No se puede tener a un paciente con la cadera rota en una cama postrada y a base de calmantes», anticipa mientras empieza a explicar cómo ocurrió el caso: «Mi abuela de 85 años sufrió una caída y fue trasladada al Hospital San Pedro tras casi dos horas. Allí permaneció en el vestíbulo otras cuatro hasta que le asignaron una cama, momento en el que le hicieron una placa y verificaron que tenía la cadera rota». Tras ver el resultado del diagnóstico, «nos dijeron que la operarían este sábado, pero después el trauma aplazó la operación a la semana siguiente». Una situación que no sólo estaba viviendo su abuela: «En planta nos informaron que había más pacientes así, porque en este hospital las operaciones de cadera no son prioritarias». Concluye su testimonio «exigiendo responsabilidades a quien corresponda».

Poca visibilidad en las calles por la noche

Para concluir, Silvia se pregunta «si soy yo la única persona que cuando conduce por Logroño por la noche va en tensión extrema por el miedo a pillar a algún peatón ya que hay muy poca visibilidad por no decir, en alguna calle, casi nula». «Ya sé que hay que respetar la contaminación lumínica, pero un punto más de luz no vendría mal», remacha.

Un paseante nos envía esta imagen en la que se ven enormes charcos y explica que el lugar es el camino de los Judíos de Lardero. «Hacemos un llamamiento al Ayuntamiento de la localidad para que nos arregle el camino. Denunciamos todos los años pero ni caso. Cada vez está peor, casi intransitable», comenta este vecino, que se queja de lo difícil que es pasear por la zona en cuanto llueve un poco. Se trata de una zona muy transitada, por lo que pide que se arregle «cuanto antes».

