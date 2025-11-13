LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Loly Ezquerro posa con sus hijas, Desiree y Andrea, en los columpios de la plaza México de la capital riojana Sonia Tercero

«Claro que se me cae la baba, tienen a su madre pero ellas son mis hijas»

Loly Ezquerro dio hace década y media el paso de ser familia de acogida, «complicado pero maravilloso», y creó un hogar junto a Andrea y Desiree, dos hermanas de entonces 12 y 6 años de edad

Roberto G. Lastra

Roberto G. Lastra

Logroño

Jueves, 13 de noviembre 2025, 07:14

Comenta

Se miran, sonríen, hay complicidad y amor. Un cariño labrado a base de esfuerzo y agradecimiento mutuo desde que el destino les llevó a crear ... un hogar en 2011. En agosto de ese año las dos hermanas, Andrea, de 12 años, y Desiree de 6, abandonaron el piso de acogida en el que vivían para trasladarse a Pradejón, donde encontraron en Loly Ezquerro a una segunda madre y ella a dos niñas sobre las que, a regañadientes tras intentar hacerse la dura, confiesa «pues claro que se me cae la baba, tienen a su madre pero ellas son mis hijas».

