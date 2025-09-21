Lluvia y caída de las temperaturas en toda la región

Hoy se espera un día nuboso en buena parte de La Rioja. Las lluvias aparecerán durante la mañana, con gotas aisladas que podrían dar lugar a chubascos débiles. A medida que avance la jornada, estas precipitaciones irán remitiendo, aunque persistirá la nubosidad densa, lo que hará que el ambiente se mantenga algo gris.

En cuanto a las temperaturas, las máximas rondarán los 18-20 °C, mientras que durante la noche descenderán hasta aproximadamente 8-10 °C. El viento soplará débil a moderado, con componente oeste–noroeste, aumentando ligeramente su intensidad por la tarde.

El tiempo en Logroño

Para la capital riojana, Logroño, el pronóstico específico muestra condiciones similares pero con matices importantes:

* Durante la mañana habrá lluvias ocasionales y lloviznas, que podrían oscurecer bastante el cielo.

* Ya hacia el mediodía y por la tarde, se espera que las precipitaciones cesen y el cielo quede cubierto pero sin lluvias destacadas.

* Las temperaturas máximas en Logroño rondarán los18-19 °C en la parte más cálida del día.

* Por la noche, se prevé que el cielo se vaya despejando gradualmente, aunque persistirá algo de nubosidad residual, con mínimas en torno a 8-10 °C.

