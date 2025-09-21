LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Lluvia y caída de las temperaturas en toda la región

Domingo, 21 de septiembre 2025, 12:37

Hoy se espera un día nuboso en buena parte de La Rioja. Las lluvias aparecerán durante la mañana, con gotas aisladas que podrían dar lugar a chubascos débiles. A medida que avance la jornada, estas precipitaciones irán remitiendo, aunque persistirá la nubosidad densa, lo que hará que el ambiente se mantenga algo gris.

En cuanto a las temperaturas, las máximas rondarán los 18-20 °C, mientras que durante la noche descenderán hasta aproximadamente 8-10 °C. El viento soplará débil a moderado, con componente oeste–noroeste, aumentando ligeramente su intensidad por la tarde.

El tiempo en Logroño

Para la capital riojana, Logroño, el pronóstico específico muestra condiciones similares pero con matices importantes:

* Durante la mañana habrá lluvias ocasionales y lloviznas, que podrían oscurecer bastante el cielo.

* Ya hacia el mediodía y por la tarde, se espera que las precipitaciones cesen y el cielo quede cubierto pero sin lluvias destacadas.

* Las temperaturas máximas en Logroño rondarán los18-19 °C en la parte más cálida del día.

* Por la noche, se prevé que el cielo se vaya despejando gradualmente, aunque persistirá algo de nubosidad residual, con mínimas en torno a 8-10 °C.

