La nueva presidenta del Colegio de Terapeutas Ocupacionales. Miguel Peche

Carmen Llorente | Presidenta del Colegio de Terapeutas Ocupacionales de La Rioja

«Nuestro objetivo es favorecer la autonomía personal en la vida diaria»

Los especialistas riojanos demandan mayor presencia en nuestra sanidad y en la educación: «Las necesidades existen y la población lo merece»

Sergio Martínez

Sergio Martínez

Logroño

Lunes, 27 de octubre 2025, 07:16

En el Día Mundial de la Terapia Ocupacional, los profesionales riojanos que se dedican a esta disciplina sanitaria, generalmente anónima, quieren una vez más dar ... a conocer su importancia en el sistema, de qué manera pueden ayudar de manera integral a muchísimas personas que por problemas de salud cuentan con dificultades para desenvolverse en su día a día. Más presencia en espacios como la sanidad o la educación y la defensa frente al intrusismo permitido por empresas y administraciones son algunas de las reclamaciones de Carmen Llorente, nueva presidenta del Colegio de Terapeutas Ocupacionales de La Rioja, que ha pasado en menos de una década a triplicar su número de miembros para superar ya el centenar de colegiados.

