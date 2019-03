Ji y Pr se llevan la suerte 01:12 Una voluntaria saca los números del bombo. / La Rioja Son las letras agraciadas en el sorteo que marca el desempate en el proceso de escolarización | El acto, celebrado en la Consejería, ha reunido a familias que buscan plaza en el Juan Yagüe, saturado por la expansión de barrio ÁFRICA AZCONA/CARMEN NEVOT Viernes, 29 marzo 2019, 16:32

Ji y Pr. Si sus apellidos comienzan así y su hijo se estrena en el cole el próximo curso se puede sentir afortunado. Porque esas son las letras que marcan el desempate en el proceso de escolarización para el próximo año académico, según el sorteo que se ha realizado este viernes en la Consejería de Educación.

El acto es uno de los momentos más esperados por muchas familias con niños que van a iniciar su etapa escolar. En total, 2.805 pequeños (1.508 de ellos en la zona única de Logroño, Villamediana y Lardero) están llamados a cubrir una de las 3.200 plazas que se ofertan. El primer hito para que estos padres disipen sus dudas acerca de si será posible matricular al niño en el centro que elijan como primera opción es este sorteo de las letras del primer apellido, que sirve de desempate en el caso de alumnos que hayan solicitado el mismo centro y tengan igual número de puntos.

Padres y abuelos

En la 'sala azul' del edificio de la 'Bene' se han dado cita una veintena de padres y abuelos, preferentemente de centros donde la demanda de plazas es superior a la oferta. La mayor parte de ellos aspiraban a obtener plaza en el colegio Juan Yagüe, un centro de dos líneas y que, según han señalado a este medio digital, se ha quedado pequeño para atender la demanda de este barrio en expansión de Logroño. Entre ellos, María Jesús, con una nieta de tres años, esperaba impaciente el resultado del bombo: «A ver si nos toca antes de la letra P, porque se apellida Prado; si no, no tenemos nada que hacer», señalaba preocupada antes de que conocer el resultado que no le pudo ser más favorable. «Una de las líneas de Infantil está ocupada solo con hermanos, así que para los nuevos se nos complica la situación», señalaban.

Junto a ellos, las madres Marta e Isabel aguardaban a conocer el resultado de las bolas y despejar dudas sobre las posibilidades que tenían de escolarizar a sus hijos, también en el Juan Yagüe. «Hay mucha familias jóvenes y, por tanto, muchísima demanda y no tenemos claro que puedan entrar. Sólo una línea está ocupada con hermanos«. También había representación de Maristas: «Creemos que mi nieto no tendrá problemas, porque ya el año pasado fue más fácil entrar, y nos han dicho que ha bajado mucho la natalidad», se mostraba confiado Jesús antes de conocer el resultado.