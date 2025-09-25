LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Llega el segundo canal en UHF

Jueves, 25 de septiembre 2025, 07:28

Quien no se acuerda de la televisión en blanco y negro, de aquellos mamotretos de tubos catódicos que pesaban 20 kilos y que carecían de mando a distancia para cambiar de un canal a otro, del VHF al UHF y viceversa, porque no había más. Pues bien, las emisiones a través de este último espectro comenzaron en septiembre de 1965 y fue Manuel Fraga, entonces ministro de Información (así llamaban a su departamento), quien cortó la cinta inaugural que liberó las ondas de este segundo canal desde sus instalaciones de Barcelona, como bien publicó este diario en su portada.

Otra nota curiosa de aquel día: la foto de primera era una fuente del vino en la ciudad alemana de Vinningen de la que se podía beber gratis. Imagínense en San Mateo.

