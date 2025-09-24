Llamada a la donación de sangre para atender 250 transfusiones

La Rioja Miércoles, 24 de septiembre 2025, 09:50 Comenta Compartir

El Centro de Transfusión de La Rioja vuelve a hacer un llamamiento a la solidaridad, en concreto con motivo de las fiestas de San Mateo, unos días en los que el Banco de Sangre recuerda que más de un centenar de pacientes necesitarán alrededor de 250 transfusiones de componentes sanguíneos.

En una nota remitida ayer, el Centro de Transfusión de La Rioja incidió en la importancia de contar con donaciones de sangre durante esta semana festiva como consecuencia de la corta vida útil de algunos componentes sanguíneos, como las plaquetas, que tienen un plazo de conservación máximo de 7 días.

Tras resaltar que se necesitan donaciones de todos los grupos sanguíneos, aunque, en la actualidad, los más demandados son los grupos O- y A-, el Banco recuerda que todas las personas que deseen donar sangre –mayores de edad pero de menos de 65 años, que se encuentren bien de salud y cuenten con un peso superior a 50 kilos– pueden acudir al Banco de Sangre de La Rioja, situado en el Hospital Uni versitario San Pedro de Logroño. Además, la unidad móvil estará disponible para facilitar las donaciones en distintos puntos de la comunidad autónoma.

Gracias a la solidaridad de los donantes, los hospitales de la región pudieron atender en verano a 710 pacientes, resaltó el Centro de Transfusión en La Rioja, que detalló que entre el 21 de junio y el 10 de septiembre, los servicios hospitalarios requirieron más de 1.700 unidades de hematíes, más de 140 de plaquetas y más de 180 de plasma, con un total de 2.014 donaciones recibidas.