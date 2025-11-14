LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Máquinas instaladas en el centro de salud de La Guindalera. Sonia Tercero

Los sanitarios riojanos dejarán de llamar por su nombre a los pacientes para que pasen a las consultas

El Seris implantará en los centros de salud un nuevo sistema de gestión de turnos para garantizar la confidencialidad de los usuarios y una atención «más ágil y organizada»

Irene Echazarreta

Irene Echazarreta

Logroño

Viernes, 14 de noviembre 2025, 07:30

Si algo va a cambiar en los centros riojanos de salud es la forma de llamar a los pacientes para que pasen a las consultas. ... El personal sanitario dejará de utilizar el procedimiento tradicional de citarles por su nombre, a viva voz, todo debido a que empezarán a emplearse nuevos sistemas que garantizarán la confidencialidad de los enfermos.

