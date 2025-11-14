Los sanitarios riojanos dejarán de llamar por su nombre a los pacientes para que pasen a las consultas
El Seris implantará en los centros de salud un nuevo sistema de gestión de turnos para garantizar la confidencialidad de los usuarios y una atención «más ágil y organizada»
Logroño
Viernes, 14 de noviembre 2025, 07:30
Si algo va a cambiar en los centros riojanos de salud es la forma de llamar a los pacientes para que pasen a las consultas. ... El personal sanitario dejará de utilizar el procedimiento tradicional de citarles por su nombre, a viva voz, todo debido a que empezarán a emplearse nuevos sistemas que garantizarán la confidencialidad de los enfermos.
Se trata de un proyecto que aún no ha sido presentado ni puesto en marcha, pero que ya ha empezado a tomar forma en algunos consultorios de Logroño. En La Guindalera, por ejemplo, desde hace apenas unos días podían vislumbrase dos lectores de tarjetas sanitarias y expendedores de tickets (los denominados quioscos) para gestionar las citas de los pacientes. ¿Y cómo se usarán? Igual que en los hospitales y en Urgencias: basta con introducir la tarjeta sanitaria o el DNI, con aproximar el código de barras al lector o con pulsar el botón DNI para poder obtener toda la información relativa a la consulta.
Según ha podido saber Diario LA RIOJA, este nuevo sistema de gestión de turnos que se implantará en los centros de salud de la región permitirá llamar a los pacientes a las consultas mediante códigos que aparecerán en pantallas de televisión «para garantizar su derecho a la confidencialidad y facilitar una atención más ágil y organizada».
Esta medida, que convertirá a los enfermos en ciudadanos anónimos, la implantará el Servicio Riojano de Salud (Seris) «de forma progresiva, siguiendo la línea de modernización iniciada en las consultas hospitalarias y en el área de Urgencias», donde ya se encuentra en funcionamiento.
