Listas de espera veraniegas al volante El automóvil de una autoescuela abandona, pasado el mediodía de ayer, las instalaciones de las pistas de exámenes de conductores de Logroño. :: Díaz Uriel La falta de dos de los cinco examinadores de Tráfico de La Rioja vuelve a crear un tapón en el periodo de más demanda | Las horas extra de los funcionarios y refuerzos de Zaragoza han permitido realizar este mes 423 pruebas prácticas frente a las 153 de hace un año, en plena huelga de Asextra ROBERTO G. LASTRA Logroño Jueves, 26 julio 2018, 19:52

Las listas de espera de los aspirantes riojanos a conductores han vuelto este verano a Tráfico, aunque nada que ver con el caos que hace un año provocó la huelga nacional convocada por La Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra) y que colapsó todas las jefaturas del país y miles de autoescuelas.

El sector confiaba en que la situación en La Rioja, con un tapón de casi 3.000 alumnos damnificados por aquellos seis meses del conflicto laboral, se normalizará a lo largo de este año para llegar a esta época, la de mayor demanda por las vacaciones de los estudiantes, sin problemas. Pero los planes se han torcido. La plantilla de examinadores de La Rioja, cinco personas, sigue incompleta -hay una vacante aún sin cubrir- y uno de los funcionarios está de baja desde que el pasado 2 de mayo sufrió un accidente precisamente en una de las pruebas de circulación.

LOS EXÁMENES Enero-junio del 2017 Teóricos 3.088. Pistas 743. Circulación 4.407. Julio del 2017 * Pistas 14. Circulación 153. Agosto-diciembre del 2017 * Teóricos 2.322. Pistas 486. Circulación 2.004. Enero-junio del 2018 Teóricos 2.864. Pistas 853. Circulación 4.340. Julio del 2018 Pistas 40 en la primera quincena. Circulación 423 hasta el día 17. * Huelga de examinadores Fuente Jefatura de Tráfico de La Rioja

«Aunque lo de la huelga se había ido superando, las circunstancias han provocado que nuestra plantilla de examinadores haya quedado reducida a tres funcionarios justo en verano que es, como ocurre en Navidad, la época en la que más alumnos se quieren examinar, sobre todo estudiantes, y la demanda supera a la oferta, con lo que se prolongan los tiempos de espera», admite Beatriz Zúñiga, jefa de Tráfico en La Rioja, que añade que «es imposible cuantificar ahora a cuántas personas afecta el tapón, eso lo veremos a finales de agosto y en septiembre porque en la última semana de este mes y en las dos primeras de agosto se suspenden los exámenes por las vacaciones pactadas con las autoescuelas».

Plan de choque

Y la cosa ha podido ser peor, porque desde la Jefatura de Tráfico se ha logrado minimizar el impacto. «Ha afectado, claro que sí, pero para paliar la situación pedimos ayuda a los servicios centrales y, además de enviar algunos días -en mayo y también este mes- a examinadores de refuerzo de Zaragoza, nos han dado dinero para que los nuestros puedan hacer horas extra. Esto ha permitido que en el primer semestre se hicieran más de 1.100 exámenes prácticos que de otra forma no se hubiesen podido realizar y en el tercer trimestre esperamos que se hagan más de 1.200 circulaciones adicionales fuera de su jornada laboral. Es decir, de enero a septiembre sumaremos 2.320 circulaciones en horas extra», detalla Zúñiga. De hecho, en la primera quincena de julio se han realizado 40 exámenes de pistas y 423 de circulación, nada que ver con los 14 y 153 de doce meses atrás, en plena huelga.

En el plan de choque, previa autorización extraordinaria de Madrid, también se ofreció a las autoescuelas la posibilidad de habilitar los sábados para exámenes de pistas y circulación, pero los problemas de coordinación de profesorado y alumnos frustraron la posibilidad, explica la jefa de Tráfico que confía en que los problemas de La Rioja se acaben antes de fin de año. «Acaba de resolverse la convocatoria abierta de plazas de examinadores, 70 en el año 2017, y contamos con dos riojanos que han aprobado más otro funcionario de otra región que quiere que su destino sea Logroño, con lo que confiamos en que en unos meses se pueda cubrir esa vacante que tenemos y completar así plantilla y darle estabilidad a todo esto, que es lo que queremos tanto nosotros como las autoescuelas», remacha Zúñiga.

«Las horas extra van a permitir 2.320 pruebas hasta septiembre» Beatriz Zúñiga Jefa de Tráfico en La Rioja

«La Jefatura ha hecho lo posible, pero alguien podrá hacer más» Enrique Uruñuela Asociación de Autoescuelas

Y desde la Asociación de Autoescuelas de La Rioja, se coincide en el diagnóstico. «Esto afecta al sector, sin duda y, aunque es cierto que desde la Jefatura de Tráfico de La Rioja se ha hecho todo lo posible, alguien podrá hacer algo más y así se lo transmitimos al nuevo delegado del Gobierno en La Rioja, José Ignacio Pérez, durante una reunión que mantuvimos hace unos días», explica su presidente, Enrique Uruñuela.

«El tapón existe, aunque no me atrevo a dar cifras. Quedó mucha gente que el año pasado, por la huelga de examinadores, no pudo sacarse el carné y este año por la situación especial de La Rioja -la baja de un examinador y la vacante que hay sin cubrir- no se han podido realizar los exámenes suficientes», resume Uruñuela, para concretar: «Como hay turnos rotatorios, ahora estamos examinando cada tres semanas o un mes; es decir, en los siete meses que llevamos de este año hemos podido examinar solo ocho veces».

Aunque no descarta volver a estudiar a la vuelta de agosto la propuesta de Tráfico de habilitar los sábados para examinar -«en mayo nos fue imposible aceptar por problemas de organización», admite-, el presidente de la asociación confía en que los problemas se solucionen una vez que se haya completado la plantilla de examinadores, aunque advierte de que «en cualquier caso, eso no será posible antes de finales de año».