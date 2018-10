Una lista liderada por Cantabrana opta a representar a Podemos en el Parlamento Martín, Mateos, Figueiras, Cantabrana, Sainz y Carreño, ayer en la presentación de la lista. :: m. herreros La candidatura, que suma a Carreño y Sainz, insta a la dirección regional a no obstaculizar su presencia en las primarias y apuesta por Enrique Cabezón para las elecciones en Logroño TERI SÁENZ LOGROÑO. Lunes, 22 octubre 2018, 23:24

El ahora portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos, Germán Cantabrana, formalizó ayer su voluntad ya avanzada de acudir a las primarias abiertas para definir la lista que concurrirá a las elecciones autonómicas del próximo año. Cantabrana optará dentro de una lista denominada 'Ganar La Rioja' donde destaca la presencia de su compañera de bancada, Ana Carmen Sainz, que inicialmente había planteado su intención de concurrir a título individual. «Lo importante ahora no es quién encabece la lista, sino aunar fuerzas frente a aquellos que no desean llevar a cabo un proceso democrático, limpio y con garantías», justificó en alusión velada a la dirección regional del partido, con quien ambos mantienen un duro enfrentamiento con un rosario de acusaciones cruzadas. Quien no está en la lista es el otro diputado díscolo con la ejecutiva, Juan Calvo, que se ha decantado por no intentar reeditar su acta «aunque apoyará nuestra candidatura desde fuera», precisó Cantabrana.

La lista se completa de momento con la concejal no adscrita en el Ayuntamiento de Haro Patricia Mateos, Esmeralda Figueiras, Carlos Martín y la diputada nacional Sara Carreño, que ocupará simbólicamente el último lugar.

'GANAR LA RIOJA' uGermán Cantabrana (Portavoz del Grupo Parlamentario). uAna Carmen Sainz (Diputada regional). uPatricia Mateos (Haro). uCarlos Martín (Ezcaray). uEsmeralda Figueiras (Autol). uSara Carreño (Diputada nacional en el Congreso).

Cantabrana aprovechó su intervención para requerir al secretario general de Podemos en La Rioja, Francisco Javier Garrido, que no «utilice» el reglamento estatal que regula las primarias de forma arbitraria para obstaculizar las opciones de su equipo. «Tenemos cero sanciones y la conciencia absolutamente tranquila», aseguró en relación también a Sainz. «Es un atropello, no se puede robar el derecho a decidir de los inscritos», apostilló Carreño lamentando, por ejemplo, el elevado número de avales requeridos.

Cantabrana reconoció sus «sospechas» de que optará al menos otra candidatura con afines a Garrido, mientras que en las primarias para el Ayuntamiento de Logroño, donde Podemos votó entrar en Cambia en la consulta vinculante que se desarrolló el pasado mes de marzo, tendió la mano a que aspire Enrique Cabezón. Respecto a 'Ganar La Rioja', su cabeza de lista ofreció la experiencia acumulada en las instituciones para culminar el objetivo final: sacar al PP del Gobierno.