La lista de espera para solicitar la dependencia suma 948 personas en la comunidad

Protesta sindical en defensa de un mejor convenio en el sector de atención a la dependecnia.

La Rioja Viernes, 17 de octubre 2025, 17:30

La lista de espera de ciudadanos solicitantes para entrar al sistema de dependencia asciende en La Rioja a 948 personas que aguardan para ser valoradas o para recibir un servicio o prestación a la que tienen derecho, según el el Observatorio para la dependencia.

El informe, elaborado por la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales con los datos del sistema de atención a la dependencia hasta el 1 de octubre de 2025, detalla que el 6,4% de las personas solicitantes en La Rioja estaría esperando algún tipo de trámite.

En ese tiempo de espera, han fallecido 129 personas este año; y las personas dependientes con derecho han descendido el 1,4 %. En cuanto a la agilidad administrativa, el tiempo medio registrado desde la solicitud hasta la resolución del expediente es de 213 días (7 menos que en 2024) frente a los 349 de media nacional.