Una lista para callarlos a todos

La publicidad es una forma de comunicación. Y, además, imprescindible en nuestra sociedad: sólo a través de ella las empresas pueden dar a conocer sus bienes y servicios, mientras los potenciales consumidores pueden descubrir que existen esos bienes y servicios y que pueden interesarles e incluso sustituir unos por otros. La competencia, por ejemplo, es casi imposible sin publicidad: cómo saber si lo que tenemos es lo más adecuado a nuestras necesidades si no conocemos otras opciones.

En la publicidad, sin embargo, hay actores (la mayoría) que actúan con responsabilidad y con respeto al cliente (la mayoría de los medios de comunicación, que llevan décadas gestionando la relación entre anunciantes y lectores, entra en ese saco) y otros que utilizan todas las malas artes posibles. En ese número entran las publicidades que falsean o directamente mienten, pero también aquéllas que utilizan medios supuestamente privados para hacer llegar comunicaciones publicitarias a clientes que nunca han mostrado su interés en esa empresa.

Algunos de ellos son tan molestos como ubicuas. Las más conocidas, aunque no los únicos, son las telefónicos: esa llamada a la hora de la siesta en la que un comercial del que es casi imposible deshacerse con amabilidad te ofrece productos o servicios de una empresa de la que no eres cliente, y nunca lo has sido, y que se repite un tiempo después (no demasiado) con la misma oferta o parecida.

La lista solo impide recibir llamadas de aquellas empresas con las que no hayas tenido relación

Están prohibidas las llamadas comerciales automáticas y las que usan números privados

Contra eso, la primera barrera la tiene el propio teléfono móvil, que te permite bloquear números o incluso utilizar apps que detectan y avisan de esos llamantes no deseados. Claro que no es demasiado efectivo, porque las empresas dedicadas a este tipo de publicidad emplean muchos números, haciendo que sea prácticamente imposible identificar o bloquear todos.

Hay opciones más institucionales. La más conocida es la llamada 'Lista Robinson'. El nombre viene, sí, del famoso 'Robinson Crusoe', aunque sea un poco exagerado pretender ser como náufragos que no reciben nada en un mar de información.

El funcionamiento de esta lista, que gestiona la Asociación Española de la Economía Digital bajo los auspicios de la Agencia Española de protección de Datos, es muy sencillo: uno se apunta (el alta es muy rápida y a través de internet) y elige a través de qué medios no desea recibir publicidad. Las empresas deben consultar esa lista antes de confeccionar sus ficheros y se supone que en un plazo de unos tres meses el asunto debería ser efectivo.

Ahora bien. La lista impide que se pongan en contacto contigo empresas con las que nunca has tenido relación. Si alguna vez has sido cliente de esa empresa y, por tanto, tiene tus datos en sus ficheros, seguirás recibiendo llamadas. En esos casos, deberás contactar directamente con ellas para pedir que te dejen de enviar publicidad.

Llamar con condiciones

En todo caso, el marketing telefónico tiene que seguir unas reglas, aunque basta tener oídos para comprobar que muchas de ellas no se cumplen o, al menos, no en su totalidad.

Así, el que llama debe identificar al inicio el propósito comercial de su llamada de forma inequívoca. El horario de llamadas es de 9 de la mañana a 9 de la noche, y esas llamadas no pueden ser automatizadas ni llegar desde un número oculto. Y por supuesto, uno puede pedir que se borren sus datos y obtener un número de referencia de dicha petición para posteriores reclamaciones.