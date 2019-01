UN LÍQUIDO VITAL

El agua es imprescindible para que cualquier organismo funcione. En nuestro cuerpo existen infinidad de funciones dependientes del agua, por lo que si ésta no está presente, nuestro metabolismo no funcionaría y nos llevaría a la muerte.

Alrededor del 60% de nuestro organismo es agua. En el caso de los bebés este contenido es mayor y las personas adultas contienen un porcentaje menor. Pero en todos los casos, la hidratación es fundamental.

Eliminamos gran cantidad en la orina, a través del sudor, heces, pero también por evaporación e incluso a través de la respiración, por lo que no debemos considerar la orina y sudor como único parámetro para medir el agua que eliminamos. Si no nos hidratamos bien, se pueden agravar ciertos síntomas como el estreñimiento, la circulación sanguínea, la digestión o patologías en el riñón.

Es necesario beber agua pero tampoco obsesionarse con este consumo. No por beber más litros tendremos mejor salud y mucho menos relacionados con el peso corporal. De hecho, la hiponatremia es un trastorno producido por exceso de agua. Tampoco los 2 litros diarios son la recomendación oficial para toda la población, ya que influyen muchos factores que determinan cuánta agua debemos tomar, como la temperatura corporal y ambiental, la edad, el ejercicio físico, los alimentos que ingerimos (más salados, más acuosos...). Existen dos formas de averiguar cuál es la cantidad de agua idónea en cada uno de nosotros; en primer lugar la sed; es un mecanismo de aviso de nuestro organismo que no debemos dejar pasar. Saciar nuestra sed será la manera más natural de mantenernos hidratados (y si no se tiene sed, probablemente exista algún problema de salud o simplemente que estamos tan ocupados con otras cosas que no identificamos las señales de nuestro cuerpo). En segundo lugar, el aspecto de nuestra orina; si ésta es muy concentrada estaremos ante una posible deshidratación; en cambio, si es casi transparente la señal es que estamos tomando el agua que debemos tomar.

Se puede tomar cualquier tipo de agua tratada, tanto embotellada como del grifo (si nos gusta el sabor) ya que todas son seguras y las sustancias que aportan son mínimas en comparación con la dieta. Y la creencia de que se retienen líquidos por beber más agua es un mito, en todo caso ocurriría al revés: la retención de líquidos podría mejorar con mayor consumo de agua.