Un largo camino por recorrer en la identificación de las altas capacidades

La situación mejora... pero no lo suficiente. Se avanza en todo lo relativo a las altas capacidades, hay más sensibilidad social y se habla y detecta más, pero «hay mucho que seguir mejorando», manifiesta Marta Tourón, directora del Máster de Formación Permanente en Altas Capacidades y Desarrollo del Talento de UNIR. El número de alumnos identificados en nuestro país «sigue siendo alarmantemente bajo».

Hay países que en esta área «nos llevan muchísima ventaja y es frustrante ver cómo lo que dice la investigación no haya calado aún en políticas ni en planes en nuestro país». Marta Tourón evidencia, igualmente, «un déficit en la formación inicial de los futuros docentes y los que están en activo no siempre reciben la formación más actualizada». Para ella, «queda mucho por hacer para lograr que en España haya una cultura sin complejos ni atajos de apoyo y fomento del talento». En cada comunidad autónoma se plantean respuestas diferentes y se determinan unos criterios propios.

Y si cuesta unificar esos dos aspectos, también desterrar los mitos en torno a las altas capacidades. «La lista es larguísima y no siempre se consigue aclarar lo que queremos decir cuando se escribe de esto y, por tanto, se añaden más conceptos erróneos de los ya existentes». No obstante, menciona tres. El primero, pensar que las altas capacidades son innatas y que no requieren desarrollo. «Lo deberíamos desterrar, porque para que el talento se desarrolle se necesitan oportunidades y entrenamiento». También creer que son niños que siempre destacan en la escuela o pensar que su detección es evidente, «porque hay alumnos con altas capacidades que pasan desapercibidos».

Ahondando en este aspecto, Tourón resalta que si el entorno educativo no se ajusta a las necesidades de estos estudiantes, aparecen consecuencias a largo plazo que pueden derivar en la pérdida de motivación, la frustración «y un desajuste no solo en la parte más intelectual, sino también en la emocional y social».

De ahí que sea crucial el papel de las familias y de las escuelas. «Generalmente las familias son las primeras en detectar señales. Es en sus casas donde deben fomentar esa curiosidad y estimular sus intereses». Y las escuelas no solo tienen que reconocer y atender a esos alumnos, sino responder a sus necesidades educativas; que puedan aprender y avanzar a su ritmo. Es «esencial» que reciban la formación «adecuada y actualizada» y, por ello, en UNIR han desarrollado el Curso Universitario en Altas Capacidades y Desarrollo del Talento, que está adaptado a padres y madres de niños con altas capacidades, donde a través de casos prácticos se profundiza en la materia.