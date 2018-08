La FER lamenta que «el ritmo de recuperación es más lento de lo deseable» La patronal recuerda que «muchos negocios fallan por falta de planificación y preparación para llevar su gestión» M. J. GONZÁLEZ LOGROÑO Jueves, 30 agosto 2018, 23:28

La economía riojana, al igual que la del resto de España, está registrando una recuperación, pero su ritmo de mejoría «es lento, menos del empuje que todos deseamos». Así lo entiende la Federación de Empresarios de La Rioja (FER), que avisa de que, «con la excepción de Alemania, el crecimiento de Europa se está ralentizando», lo que vuelve a generar dudas sobre el panorama a medio plazo.

En relación al caso particular de las empresas de la región, la patronal riojana sostiene que la mejora «va por sectores y alguno, caso del comercio, se encuentra realmente en una situación mala».

No preocupa en exceso a la FER la tipología de las nuevas sociedades que emprenden una actividad en La Rioja: «Responden a nuestro perfil tradicional de empresa pequeña y con pocos asalariados, muchas de ellas creadas por autónomos que trabajan solos y no pueden contratar personal». Por eso, «junto al Club de Marketing desarrollamos cursos de formación de directivos con el fin de que las empresas ganen tamaño». No obstante, la FER reconoce que el asociacionismo empresarial «no está calando en La Rioja». Es cierto que se han formado importantes cluster en la automoción, el transporte, el mueble o las TIC, por ejemplo. «Agrupaciones innovadoras que están funcionando muy bien para hacer proyectos estratégicos de desarrollo, innovación y competitividad, pero las alianzas para la comercialización de productos no está cuajando», admite.

La FER subraya que el principal factor que está influyendo en la tímida creación de empresas en la comunidad es que la recuperación de la economía «no está teniendo la fuerza que nos gustaría» y «eso se está traduciendo, lamentablemente, en que se genera empleo a cuentagotas».

La patronal riojana también se fija en la menor cuantía del capital constituido por las nuevas sociedades mercantiles, que «las hace más dependientes en su día a día de la financiación externa». Pero, al mismo tiempo, se felicita por el aumento de las inversiones que realizan las empresas ya existentes porque «eso es un signo de que hay proyectos y posibilidades de crecimiento».

En cuanto a la disoluciones, la Federación de Empresarios de La Rioja recuerda que, durante la crisis «muchas personas que se quedaron sin trabajo crearon sus propios negocios, pero probablemente ni con las planificación ni con la preparación suficientes». «Lo que tuvo como consecuencia que muchas aventuras fracasaran», explica. «Debido a ello -incide-, desde la FER trabajamos mucho la formación en la generación y la gestión de las empresas, porque no se trata de montar un negocio sino de aprender a llevarlo para que pueda sobrevivir».

Por último, la patronal reclama «acabar con la economía sumergida, el déficit en infraestructuras, la burocracia y la excesiva legislación que ponen trabas a las empresas», cuyo «mayor potencial» es la internacionalización.