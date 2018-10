En el laberinto de las barreras invisibles Usuarios de Plena Inclusión La Rioja se han formado como validadores de adaptaciones para la accesibilidad cognitiva. / MIGUEL HERREROS Plena Inclusión La Rioja forma a 22 usuarios como validadores de accesibilidad cognitiva | La entidad adapta sentencias, contratos y otros documentos a lectura fácil y también los indicadores de espacios y edificios públicos ROBERTO G. LASTRA Logroño Miércoles, 24 octubre 2018, 13:35

Años de lucha han logrado que para miles de seres humanos salir a la calle no sea un drama diario. Aunque falta mucho para la erradicación de todos los obstáculos -escalones, bordillos, vallas, barreras, barandillas, bolardos...- al menos su batalla ha permitido minimizar daños. Otros no han tenido tanta suerte aún porque sus barreras no son físicas y, pese a ser visibles, no son sencillas de detectar. Para ellos -personas con discapacidad intelectual, más de 2.000 en La Rioja, pero también mayores, inmigrantes o gente con bajo índice de alfabetización-, una letra pequeña, un párrafo demasiado largo o un indicador poco claro en la calle o en los edificios públicos son murallas insalvables.

Hay barreras que han comenzado a derribar esta misma semana. El Congreso aprobó el jueves la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General para otorgar el derecho de sufragio a todas las personas con discapacidad sin exclusiones, lo que permitirá a unos 100.000 ciudadanos, un millar de ellos riojanos, votar en las próximas elecciones. Otras fronteras tardarán aún en desaparecer, pese a los esfuerzos de Plena Inclusión, que desde su área de Accesibilidad Cognitiva trata de atender el SOS de sus usuarios: «Queremos comprender el mundo, que debe ser más fácil de entender para que todos podamos participar en él. Debe ser más fácil votar o usar la tecnología. Queremos libros, leyes, películas fáciles de entender. También edificios, calles, parques, medios de transporte, Apps, webs... Todo».

Para romper esa coraza, técnicos del área creada por Plena Inclusión trabajan en la adaptación tanto de documentos a lectura fácil, como de espacios, una labor en la que es fundamental la aportación de los propios interesados. Para ello la entidad riojana acaba de desarrollar un curso de dos semanas en el que se ha formado como validadores a 22 usuarios, responsables de proponer los cambios necesarios y dar el visto bueno final a la adaptación.

«La legislación no garantiza la accesibilidad cognitiva como sí ocurre con otras barreras» Laura Malo Garayoa | Plena Inclusión La Rioja

«Siempre se habla de accesibilidad universal, pero se olvida la accesibilidad cognitiva, que la mayoría de la gente no sabe ni lo que es. No hay legislación que la garantice como sí ocurre con otras barreras», resume Laura Malo Garayoa, responsable de comunicación y de Accesibilidad Cognitiva de Plena Inclusión La Rioja. «Nuestros usuarios son esenciales porque ayudan a los profesionales a hacer la adaptación dándoles las pautas y validando al final si está bien hecha o no, una labor por la que cobran, claro», añade Malo Garayoa.

Guías para favorecer la autonomía personal, para el ahorro de energía en casa, para hacer la compra, la Ley de Comunicación y Publicidad del Gobierno de La Rioja, el 'Código europeo para la prevención del cáncer', los formularios de los 'Derechos de la víctima de un delito'... Son algunos de los documentos ya adaptados, a los que se unen a diario sentencias y contratos laborales, entre otros textos.

Pasaporte de privacidad

«Las sentencias son a demanda del Palacio de Justicia a través de unos protocolos establecidos en un convenio firmado con la Dirección General de Justicia. Si un juez considera que una persona va a necesitar un apoyo cognitivo para entender la sentencia, solicita que se haga la adaptación a lectura fácil y nos la envía sin los datos que están sometidos a protección. Una vez adaptada y validada se le entrega al magistrado, que es el que la valida finalmente antes de hacer entrega de las dos, la original y la adaptada», explica la técnico de la entidad, que admite que «sería genial poder establecer sinergias y complicidades similares con otros ámbitos, por ejemplo el de la salud». Por la comprensión y porque «es muy importante en todo esto la privacidad que garantizas a esas personas que si no entienden un documento tienen que estar preguntando continuamente a terceros», defiende.

La entidad también colaboró en la elaboración del plano inclusivo de Logroño, que aunque no es accesible cognitivamente cien por cien se han mejorado muchas cosas. Un primer paso en el otro eje, más novedoso todavía, que consiste en la adaptación de entornos o espacios. Usuarios y técnicos de Plena Inclusión La Rioja han visitado ya el Palacio de Justicia, el CARPA, el área de consultas del hospital San Pedro y la FER. «Trabajas con ellos todo, haces recorridos y chequeas y te dicen qué entienden, si se han perdido... Van marcando las encrucijadas, los laberintos y dan pautas con las que nosotros emitimos un informe técnico previo de accesibilidad cognitiva con las prioridades y unas señalizaciones o adaptaciones provisionales para ver si funcionan o no. A continuación se emite el informe de accesibilidad con las recomendaciones de cambios, que, de hecho, en el CARPA ya se están atendiendo», explica Malo Garayoa.

«Yo estuve en Urgencias del CARPA para ver cómo estaba señalizado y me perdí. También he hecho validaciones de texto y ahí te das cuenta de que lo más complicado es que las frases sean largas y, sobre todo, si además la letra es pequeña, destaca una de las participantes del curso, Lucía Azofra Sánchez, un diagnóstico en el que también coinciden Laura Meroño Lorente y Dmitri Ochoa Gómez, quien aporta una propuesta más a la adaptación de documentos: «Yo ahí incluiría especialmente los prospectos de los medicamentos, Algo hay que hacer e igual la solución pasaría por una adaptación con viñetas y pictogramas».