«No necesitamos un AVE, sino un tren rápido y asequible al servicio de las personas y las mercancías» KIKO GARRIDO | SECRETARIO GENERAL DE PODEMOS LA RIOJA M. J. GONZÁLEZ LOGROÑO. Lunes, 15 octubre 2018, 14:36

El secretario general de Podemos La Rioja, Kiko Garrido, sostiene que la región «necesita un proyecto de comunidad acorde a sus habitantes, que comprenda el desarrollo económico con una agricultura de calidad, turismo de calidad, empresas de valor añadido y que ponga en valor nuestros paisajes y nuestro medio ambiente». «Todo esto requiere de infraestructuras acordes que lo hagan posible, infraestructuras que no tenemos porque los diferentes gobiernos han actuado de forma partidista y cortoplacista, prometiendo lo que era imposible y centrando sus actuaciones en megaestructuras», censura. Así, «esa falta de proyecto ha tenido como consecuencia despropósitos que demuestran que lo que más les importa a nuestros gobernantes es el hormigón y no las personas».

Garrido añade que «el AVE para La Rioja es una mentira, primero porque no es el AVE de La Rioja, sería el AVE de Logroño y no es para todos, sólo para quienes puedan pagar su elevado precio». «Es una mentira -añade- porque en el tramo proyectado (Logroño- Miranda) no tiene recorrido suficiente para alcanzar la velocidad máxima; porque no hay dinero para construirlo, ni para sostenerlo; porque no transporta mercancías. Dicen que va a traer el progreso a La Rioja, pero lo que nos traerá será más despoblación, más precariedad para nuestros pueblos y más déficit para nuestras arcas».

Así, Podemos defiende «un ferrocarril de altas prestaciones, rápido, solvente y barato, que pare por nuestros pueblos y que se integre en el eje Cantábrico-Mediterráneo, que transporte personas y mercancías y que nos saque del aislamiento de una forma sensata, asequible y accesible». La Rioja «necesita un ferrocarril para todos y todas, que no destroce nuestro paisaje, que sea sostenible y respete el medio ambiente. En definitiva, necesita un proyecto de región para el futuro, no promesas vacías basadas en el enriquecimiento de unos pocos y el empobrecimiento de la mayoría», concluye.