'Red Karaoke' se apaga. El día 20 de julio, la web dejará de estar online. Cerrará así el periplo de 12 años de una empresa que había conseguido lo que muy pocos: ser rentable, reunir a 14 millones de usuarios registrados, estar en el 'top 3' del sector durante años, entrar con éxito en mercados tan difíciles como Estados Unidos o Japón. Y todo desde La Rioja, de la mano de dos hermanos logroñeses, Miguel Ángel y Richard Díez Ferreira.

Pero Red Karaoke muere, y lo hace de manera triste, como ocurre con los negocios cuyo modelo es viable. El problema, según explica Miguel Ángel Díez, ha sido la imposibilidad de llegar a un acuerdo con una parte de la industria (las editoriales musicales) para conseguir la renovación de unas licencias que Red Karaoke ya tenía.

Las editoriales son las que gestionan los derechos de las piezas musicales a la hora de ser versionadas. Y lo que hace una web como Red Karaoke (una red social en la que los usuarios cantan y valoran lo que otros cantan) es precisamente versionar.

«Fue imposible llegar a un acuerdo con ellos», explica Díez Ferreira. «Tuvimos esos derechos, nos los retiraron, y desde entonces todo fue muy difícil». De hecho, según recuerda, «no sólo no nos dieron las licencias, sino que se dedicaron a hacernos la vida imposible. No en lo judicial, nunca llegaron ahí porque sabía que perderían, porque lo que hacemos es perfectamente legal«. Pero sí había una amenaza constante de iniciar esos procesos judiciales. »Aunque supieran que no iban a ninguna parte, si te inician un proceso en Estados unidos te cuesta una fortuna en abogados y demás«.

Círculo mortal

Al final, la empresa entró en un círculo del que es dificil salir: «Necesitábamos dinero para 'pagar la protección' de la industria musical editorial, pero sin su plácet nadie se ha atrevido a apostar por nosotros«.

Han sido años, cuenta, llenos de complicaciones. Por ejemplo, Red Karaoke supo reinventar su modelo de negocio en un sentido que sigue gran parte del internet moderno: del basado en los ingresos publicitarios al modelo «freemium», en el que muchos contenidos son de pago. Y consiguieron «cientos de miles» de suscriptores, según cuenta

La decisión del cierre de Red Karaoke se tomó en agosto del año pasado, y desde entonces los Díez Ferreira han ido cerrando poco a poco una empresa en la que han trabajado unas 50 personas a lo largo de estos años.

¿Ha merecido la pena tanto esfuerzo? «Hemos aprendido mucho», reflexiona. «Hemos perdido mucho dinero también, pero hemos hecho cosas que muy poca gente puede decir«.