Otro kamikaze en la A-68: detenido un conductor borracho en Fontellas La Policía Foral detuvo en la localidad navarra a un zaragozano de 54 años con el permiso de conducir retirado que circuló once kilómetros en dirección contraria

Un agente de la Policía Foral con el vehículo con el que el kamikaze se desplazó once kilómetros en dirección contraria por la A68.

La Rioja Miércoles, 29 de octubre 2025, 11:47 Comenta Compartir

Apenas tres días después de la detención de un conductor kamikaze en la AP-68 después de circular en dirección contraria desde Haro hasta Logroño, este miércoles la Policía Foral ha anunciado la detención de un hombre de 54 años y vecino de Zaragoza por circular a contra marcha en la Autovía del Ebro (A68).

Los hechos se produjeron a las 4.30 horas de la madrugada de este miércoles, cuando varias llamadas alertaron de la presencia de una furgoneta blanca que conducía por los carriles sentido a Logroño mientras se desplazaba dirección Zaragoza.

Los agentes desplazados hasta la autovía trataron de parar al conductor mediante señales acústicas y luminosas, pero este hizo caso omiso y siguió circulando, lo que obligó a cerca de 40 vehículos y camiones a esquivar la furgoneta. La Policía Foral movilizó más patrullas para detenerlo en la vía y un agente tuvo que saltar para no ser arrollado.

Cuando consiguieron frenar al kamikaze, los policías determinaron que se encontraba bajo las influencias del alcohol y arrojó una tasa de 0,78 miligramos de alcohol por litro de aire, lo que constituye una tasa penal. Además, circulaba con el permiso retirado por sentencia judicial, por lo que se le imputan esos delitos, además del de conducción temeraria. Tras las diligencias, el hombre fue puesto a disposición judicial y se decretó su libertad a la espera de juicio.