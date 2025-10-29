LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Detenido en Logroño por intentar matar a su vecino de arriba con una gran explosión de butano
Un agente de la Policía Foral con el vehículo con el que el kamikaze se desplazó once kilómetros en dirección contraria por la A68. P. F.

Otro kamikaze en la A-68: detenido un conductor borracho en Fontellas

La Policía Foral detuvo en la localidad navarra a un zaragozano de 54 años con el permiso de conducir retirado que circuló once kilómetros en dirección contraria

La Rioja

Miércoles, 29 de octubre 2025, 11:47

Comenta

Apenas tres días después de la detención de un conductor kamikaze en la AP-68 después de circular en dirección contraria desde Haro hasta Logroño, este miércoles la Policía Foral ha anunciado la detención de un hombre de 54 años y vecino de Zaragoza por circular a contra marcha en la Autovía del Ebro (A68).

Los hechos se produjeron a las 4.30 horas de la madrugada de este miércoles, cuando varias llamadas alertaron de la presencia de una furgoneta blanca que conducía por los carriles sentido a Logroño mientras se desplazaba dirección Zaragoza.

Los agentes desplazados hasta la autovía trataron de parar al conductor mediante señales acústicas y luminosas, pero este hizo caso omiso y siguió circulando, lo que obligó a cerca de 40 vehículos y camiones a esquivar la furgoneta. La Policía Foral movilizó más patrullas para detenerlo en la vía y un agente tuvo que saltar para no ser arrollado.

Cuando consiguieron frenar al kamikaze, los policías determinaron que se encontraba bajo las influencias del alcohol y arrojó una tasa de 0,78 miligramos de alcohol por litro de aire, lo que constituye una tasa penal. Además, circulaba con el permiso retirado por sentencia judicial, por lo que se le imputan esos delitos, además del de conducción temeraria. Tras las diligencias, el hombre fue puesto a disposición judicial y se decretó su libertad a la espera de juicio.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan muerta a una mujer en su domicilio de Logroño
  2. 2 El desaparecido en Navarrete manda un vídeo a la familia, que no retira la denuncia
  3. 3 Nuevo accidente laboral: fallece un hombre de 50 años aplastado por una puerta corredera
  4. 4 Un incendio provocado por un radiador obliga a desalojar la residencia de estudiantes Micampus de Logroño
  5. 5

    Estas son los edificios e infraestructuras en zonas inundables en La Rioja
  6. 6 Prisión provisional sin fianza para el kamikaze de la AP-68
  7. 7 La empresa riojana Aresol y la canadiense Ecolomondo construirán cuatro plantas de pirólisis de neumáticos en la UE
  8. 8 UAGR: «Peligra el sector vitivinícola y muchas explotaciones ya están en bancarrota»
  9. 9 El kamikaze de la AP-68 conducía borracho, sin permiso y con un vehículo robado
  10. 10 La víctima tenía un corte en el cuello y otro en el corazón que descartan el suicidio, afirman los forenses

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Otro kamikaze en la A-68: detenido un conductor borracho en Fontellas

Otro kamikaze en la A-68: detenido un conductor borracho en Fontellas